Zero idee su come indossare gli stivali in modo sempre diverso? Ecco 5 look mix&match da cui lasciarvi ispirare.

Non vediamo l’ora che arrivi l’autunno per rispolverarli e adesso che la stagione fredda sta per entrare nel vivo siamo pronte a sfoggiarli h24: in questo periodo dell’anno gli stivali diventano il pezzo forte dei nostri look quotidiani.

In versione flat, con kitten heels, con il tacco alto: i modelli a cui possiamo far spazio nella scarpiera sono tantissimi. E tra versioni in pelle, in suede o dai motivi animalier, una cosa è certa: anche quest’anno potremo darci alla pazza gioia con lo shopping.

Ma qual è il segreto per sfruttarli in ogni momento della giornata, anche con outfit molto diversi tra loro?

Ciò che amiamo degli stivali è proprio la loro capacità di sposarsi alla perfezione con qualsiasi capo e accessorio che abbiamo già nell’armadio, adattandosi con facilità a stili e occasioni differenti.

E basta solo giocare un po’ con il mix&match (e magari tenere conto degli impegni in agenda) per riuscire a sfruttarli dall’alba al tramonto, senza annoiarsi mai.

In ufficio con camicia e pantaloni sartoriali, con i jeans o con una minigonna a pieghe nel tempo libero o nel weekend, con una gonna midi o con uno chemisier dalle stampe raffinate per le uscite della sera: ecco 5 idee su come indossare gli stivali dal primo impegno del mattino all’ultimo appuntamento della sera.

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Come indossare gli stivali: 5 abbinamenti da provare adesso

01. Chemisier stampato + stivali con il tacco largo

Cappotto verde con cintura ZARA + Chemisier in seta stampata MAX MARA + Borsa a mano in pelle liscia e martellata FURLA + Stivali neri con il tacco largo AEYDE

Credits: zara.com/ it.maxmara.com/ furla.com/ aeyde.com

02. Blusa a collo alto + jeans + stivali con kitten heels

Trench a stampa leopardata GANNI + Jeans a vita bassa dal fit rilassato FRAME + Blusa bianca con collo a imbuto COS + Stivali scamosciati con kitten heels MANGO

Credits: farfetch.com/ frame-store.com/ cos.com/ shop.mango.com

03. Maglione rosso + minigonna a pieghe + stivali flat

Maglione rosso con lo scollo a v ARKET + Minigonna a pieghe dalla linea svasata HUGO BOSS + T-shirt bianca in cotone PETIT BATEAU + Stivali alti sopra il ginocchio CHARLES&KEITH

Credits: arket.com/ hugoboss.com/ petit-bateau.it/ charleskeith.com

04. Camicia con il fiocco + pantaloni ampi + stivali con il tacco

Pantaloni sartoriali in misto lana & OTHER STORIES + Mini secchiello in pelle blu GIANNI CHIARINI + Camicia a quadretti con il fiocco sul collo MARIA DE LA ORDEN + Stivali alti in vernice con il tacco sottile STEVE MADDEN

Credits: stories.com/ giannichiarini.com/ mariadelaorden.com/ stevemadden.it

05. Pullover cropped + gonna midi stampata + stivali con il tacco comodo

Cappotto blu monopetto della collezione UNIQLO AND COMPTOIR DES COTONNIERS + Gonna midi stampata OTTOD'AME + Pullover blu cropped KHAITE + Stivali alti al ginocchio SÉZANE

Credits: uniqlo.com/ ottodame.it/ mytheresa.com /sezane.com