Un giorno mettete una maglia un po' più scollata e vi accorgete che il décolleté non è più quello di prima: rughe verticali, pelle stropicciata, compattezza in calo.

I dermatologi lo ripetono da anni: la pelle del torace è sottile, povera di ghiandole sebacee e più esposta al sole del viso. Tra costumi, scollature e ore di guida il décolleté prende raggi ultravioletti in ogni stagione, spesso senza protezione. All'inizio non si nota nulla, poi un giorno le rughe del décolleté compaiono tutte insieme allo specchio.

Non si formano in una notte, ma sono la somma di anni di fotoinvecchiamento, movimenti quotidiani, gravità e scelte di skincare un po' sbilanciate (viso full optional, torace dimenticato). Il décolleté, inoltre, non è una superficie piatta: sotto ci sono le mammelle, con il loro peso e le variazioni di volume che mettono in continua trazione la pelle. Capire perché compaiono quelle famose righe verticali e perché con l'età la pelle diventa molle aiuta a scegliere cosa fare davvero, evitando promesse miracolose.

Perché la pelle del décolleté è così vulnerabile

La cute tra collo e seno è più sottile rispetto ad altre zone del corpo e produce meno sebo. Questo la rende meno protetta, più incline a disidratarsi e a perdere elasticità. In più è spesso scoperta: in spiaggia ma anche in città, tra maglie scollate, abiti estivi, aperitivi all'aperto.

Le radiazioni ultraviolette si accumulano nel tempo e alterano la struttura di collagene ed elastina che sostengono il derma. Secondo numerosi studi dermatologici, il torace superiore fotodanneggiato presenta rughe fini e profonde, macchie scure, arrossamenti, ruvidità, e quei piccoli capillari in superficie che non ricordiamo di aver mai avuto. Quando finalmente iniziamo a osservarlo, ci sembra invecchiato più del viso proprio perché, per anni, lo abbiamo curato meno e protetto quasi per nulla.

A tutto questo si somma lo stress meccanico legato al seno: peso, movimento, cambi di taglia durante la vita. Ogni giorno quella pelle viene stirata e compressa. Anche il sonno sul fianco contribuisce, perché per ore il torace resta piegato e schiacciato. Non esiste però una formula unica: ogni décolleté è il risultato di una combinazione diversa di fattori.

Dal fotodanneggiamento alle rughe (e poi alla pelle molle)

Quando i raggi UV colpiscono per anni la stessa zona, nelle cellule cutanee si genera stress ossidativo. Si attivano enzimi che degradano la matrice extracellulare, quella rete invisibile fatta di fibre e proteine che dà struttura alla pelle. Diversi lavori pubblicati su riviste come Biochemical Pharmacology descrivono proprio la perdita di collagene fibrillare, il disordine delle fibre elastiche e l'assottigliamento del derma come caratteristiche tipiche del fotoinvecchiamento cronico. Tradotto allo specchio: la superficie diventa più sottile, secca, con pieghe che da passeggere diventano stabili.

Le prime a comparire sono spesso le linee verticali al centro del torace, che con il tempo si allungano verso il seno. Non dipendono solo dalla posizione in cui dormite, ma dal fatto che la pelle, avendo perso elasticità, tende a mantenere le pieghe ogni volta che viene compressa.

Più avanti entrano in scena la vera lassità e la famosa sensazione di pelle “molle”: il sostegno dei tessuti profondi si riduce, i legamenti cedono, il grasso sottocutaneo cambia distribuzione. Le rughe possono essere corrette in parte; la lassità strutturale, invece, è molto più difficile da invertire con i soli cosmetici.

Cosa potete fare: prevenzione, skincare e medicina estetica

La base non è glamour, ma è ciò che cambia davvero la traiettoria delle rughe del décolleté: protezione solare quotidiana e idratazione. I dermatologi consigliano un filtro ad ampio spettro, almeno SPF 30, in quantità generosa su tutte le aree esposte, anche in città. In pratica la routine del mattino dovrebbe scendere dal viso a collo, clavicole e seno. Una buona crema idratante rafforza la barriera cutanea e rende la superficie subito più morbida.

Per migliorare un fotodanno già presente, le prove più solide riguardano i retinoidi. Revisioni pubblicate su riviste specialistiche mostrano che i retinoidi topici stimolano il rinnovamento dell'epidermide e favoriscono nuova produzione di collagene, con benefici su rughe e texture. Sul décolleté, tuttavia, la cute è più sensibile, quindi serve cautela e spesso la guida del dermatologo. Le creme al collagene, invece, funzionano soprattutto come ottimi idratanti: levigano momentaneamente la superficie, ma non “ricostruiscono” in profondità le fibre perse.

A livello sistemico, due meta-analisi recenti su integratori di collagene idrolizzato, con oltre mille partecipanti ciascuna, hanno registrato miglioramenti di idratazione ed elasticità cutanea e un effetto più modesto sulle rughe profonde. Un supporto possibile, quindi, ma lontano dall'essere un lifting da bere.

Quando le linee sono molto marcate o la pelle è già cadente, entrano in gioco laser frazionati, luce pulsata, radiofrequenza e ultrasuoni. Si affiancano tecniche di biostimolazione con acido ialuronico o filler biostimolatori, inclusi prodotti a base di idrossiapatite di calcio studiati specificamente per il décolleté. Nelle lassità importanti, però, solo la chirurgia può rimuovere l'eccesso di pelle: nessuna crema, da sola, può riportare indietro tutte le estati passate al sole.