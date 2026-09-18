Dall'epigenetica al collagene, oltre 30 anni di ricerca per preservare più a lungo vitalità, funzionalità e qualità della pelle. Al centro, il nuovo Double Serum Eye e una routine pro-longevity che lavora su più fronti

Negli ultimi mesi la parola longevity è diventata una delle più ricorrenti nel mondo della bellezza. Per molti rappresenta un trend da tenere d'occhio, mentre per Clarins si tratta di una filosofia che affonda le proprie radici in oltre trent'anni di ricerca scientifica. Il suo obiettivo? Non inseguire il mito di una pelle eternamente giovane, ma aiutarla a rimanere sana, forte, vitale e luminosa il più a lungo possibile. Una visione che oggi prende forma attraverso una nuova generazione di trattamenti, guidata dall’iconico siero Double Serum e dalla rinnovata formula di Double Serum Eye, oltre al trattamento viso Extra Firming ma anche all’innovativo Double Serum Foundation.

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Che cosa significa davvero longevity per Clarins

In linea generale la skin longevity si pone l'obiettivo di preservare più a lungo salute, funzionalità, resilienza e capacità di rigenerazione della pelle. In questo modo il focus si sposta dalla correzione alla prevenzione, lavorando sui meccanismi biologici dell'invecchiamento. Come anticipato, la Ricerca Clarins li studia da oltre tre decadi, combinando il potere degli attivi di origine naturale con l'innovazione scientifica per sviluppare formule sempre più precise e mirate.

Per Clarins, quello della longevity è naturalmente un campo di ricerca in continua evoluzione. Dei 12 meccanismi biologici oggi identificati come responsabili dell'invecchiamento cutaneo, infatti, i Laboratori Clarins hanno concentrato la propria attenzione su otto, studiandone il ruolo e le conseguenze sulla pelle. Il fine ultimo resta invariato: intervenire sui processi che ne influenzano l'evoluzione nel tempo, per preservare più a lungo equilibrio, vitalità e qualità.

Double Serum Eye, la nuova formula per il contorno occhi

Ed è proprio dai progressi compiuti nel campo della longevity che nasce la nuova generazione di Double Serum Eye, il trattamento Clarins dedicato alla zona perioculare che si rinnova nella formula e nel packaging. Frutto di sette anni di ricerca, è stato sviluppato per intervenire su due dimensioni dell'invecchiamento cutaneo: quella cronologica, fisiologicamente legata al passare del tempo, e quella epigenetica, sulla quale incidono invece stile di vita e fattori ambientali.

Caratterizzato da una doppia formula, come tutti i prodotti della famiglia Double Serum, si compone di due fasi che rimangono separate all'interno del flacone, consentendo di associare attivi che non potrebbero convivere stabilmente in un'unica fase, per poi fondersi al momento dell'applicazione.

Anche il pack è stato ripensato: un doppio sistema di erogazione preserva l'integrità della formula, mentre una rotella permette di personalizzare la quantità di prodotto erogata. In aggiunta, è realizzato per almeno il 40% con materiale riciclato, mentre il 94% dei materiali utilizzati è riciclabile.

Gli attivi protagonisti

Nel cuore di questa formula a doppia azione troviamo l'associazione tra estratto di curcuma, attivo iconico della linea Double Serum che agisce sui segni legati all'invecchiamento cronologico, ed estratto di maggiorana bio, nuova introduzione selezionata dalla Ricerca Clarins per contrastare quelli associati allo stile di vita.

Composta al 96% da ingredienti di origine naturale, riunisce complessivamente 11 attivi, di cui otto di origine vegetale, e introduce anche niacinamide e caffeina vegetale per un'azione mirata su luminosità, occhiaie e borse.

La routine pro-longevity di Clarins

La visione Clarins della longevity non si traduce in un unico prodotto, ma in una routine capace di lavorare in sinergia per il benessere e la bellezza della pelle. Insieme, Double Serum, Double Serum Eye e la crema viso Extra-Firming agiscono in modo complementare, concentrandosi su esigenze differenti della cute per accompagnarla nel tempo.

Double Serum: la risposta all'epigenetica

Icona Clarins dal 1985, Double Serum porta l'epigenetica al centro della sua azione. La Epi-Ageing Defense Technology nasce infatti dallo studio di quanto ambiente e stile di vita possano influenzare l'espressione dei geni e, di conseguenza, accelerare la comparsa dei segni dell'età. Protagonista è l'estratto di canna gigante di Provenza bio, scelto dalla Ricerca Clarins dopo lo screening di 800 attivi e selezionato per la sua azione sulle modificazioni epigenetiche associate allo stile di vita.

Extra-Firming: preservare il capitale di collagene

Con la crema viso Extra-Firming invece, la longevity incontra il concetto di collagen banking: non aspettare che la perdita di compattezza diventi evidente, ma contribuire a preservare nel tempo le riserve di collagene della pelle. È su questo principio che lavora la [Collagen]³ Technology, una combinazione di polipeptide di collagene, estratto bio di noce pecan ed estratto bio di mitracarpus studiata per agire su tre parametri fondamentali: quantità, qualità e organizzazione delle fibre di collagene. Il risultato è un approccio innovativo alla compattezza che non si limita soltanto all’azione sul segno visibile, ma ai processi che contribuiscono a determinarlo.

La Longevity by Clarins? Un approccio completo alla skincare che guarda oltre la correzione dei segni visibili, per preservare nel tempo qualità, vitalità e funzionalità della pelle.

Per maggiori informazioni sul nuovo Double Serum Eye e sulla routine pro-longevity di Clarins, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.