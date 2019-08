Contengono un'alta percentuale di ingredienti naturali, spesso a km 0, detergono, leniscono e rinfrescano: ecco i prodotti green perfetti per trascorrere qualche giorno all'aria aperta

Avete in programma una vacanza immersa nel verde?

Che stiate partendo per gli immensi spazi nordeuropei, per uno chalet in montagna o vicino a qualche lago, puntare su un beauty case altrettanto green, con ingredienti naturali e rinfrescanti, è un'ottima idea.

Gli indispensabili? Il solare ovviamente, un buon idratante, in olio o in crema, perfetto per la sera dopo la giornata all’aria aperta, e una spazzola in legno per una chioma selvaggia ma non troppo.

Pure Vitality Skin Renewing Cream, Kiehl’s

Composta dal 99,6% di ingredienti naturali, questa crema è un vero e proprio trattamento idratante e rivitalizzante a base di ginseng rosso e miele di manuka che donano un aspetto più giovane al viso aiutando a rafforzare la barriera cutanea e a migliorare la capacità di auto-riparazione epidermica dopo una giornata all’aria aperta.

Trattamento Antiossidante per il Viso ai Semi di Prezzemolo, Aēsop

Adatto a tutti i tipi di pelle, questo trattamento è ideale in città e per chi ama la vita all’aria aperta. Accanto ai semi di prezzemolo, dall’azione antiossidante, l’olio di semi di ribes nero. Può essere usato da solo o assieme al proprio idratante.



Burro Struccante ai frutti rossi, Biofficina Toscana

Vero e proprio burro, aiuta a struccare il viso in profondità e a rivitalizzare la pelle; è adatto anche per il make up occhi, si elimina con l’acqua ed è ricco di frutti rossi e oli vegetali che nutrono la pelle.

Acqua Idratante delle Dolomiti, Dolomia

In spray, quest’acqua aiuta a idratare la pelle e a rinfrescarla, oltre a fissare anche il make up. Pratica, può essere usata su tutto il corpo, anche sulle gambe affaticate.

Sun Protection Face&Body Milk Spf30, Apivita

Con all’interno il propoli, così da combattere il fotoinvecchiamento, questo solare contiene l’84% di ingredienti naturali tra cui anche la lavanda marina e l’olio d’oliva. Ricco di vitamina E e B5, mantiene la pelle contemporaneamente idratata grazie all’aloe e protetta.

Moringa Repair, Herbatint

Linea bio, l’estratto di moringa ha un’alta concentrazione di antiossidanti, vitamine e minerali che aiutano a riparare il capello, a rinforzarlo e a proteggerlo dagli agenti esterni.

Noni Glow Face Oil, Kora Organics

Texture oleosa, si applica su viso e collo e grazie agli ingredienti, l’estratto di noni, l’olio di rosa canina e di melograno, svolge un’azione antiossidante, illuminante, levigante e nutritiva.

Shampoo&Conditioner all’olio di cocco e fiore di ylang-ylang, Love Beauty and Planet

Due in uno, questi shampoo sono pensati per donare luminosità alla chioma, l’olio di cocco idrata il fusto mentre l’ylang-ylang profuma d’estate.



Maschera Scrub 3 in 1, Bottega Verde

Con estratto di zenzero e succo ed olio di limone, questo scrub combatte gli inestetismi della pelle più grassa mentre lo zenzero protegge e lenisce. La pelle quindi appare priva di impurità, rinnovata e con i pori liberati.

Latte Solare SPF30, MyKai

All’interno il sistema filtrante Ocean Friendly a base di filtri 100% minerali, la formula è priva di microplastiche ed è stata studiata alle isole Hawaii, tra i paesi più all’avanguardia in fatto di solari a bassissimo impatto ambientale.

Spray Purificante anti-odori alla menta acquatica, Klorane

Si spruzza sul capello asciutto così da neutralizzare i cattivi odori e profumare il capello di un freschissimo aroma alla menta fino a 6 ore. Non solo, ma dona una vera e propria sensazione di fresco alla cute, ideale dopo una giornata all’aperto.

Suède, Byredo

Novità del marchio, è un detergente mani senza risciacquo né alcol che aiuta a detergere, rinfrescare e idratare le estremità. Disponibile anche alla profumazione Vetiver, Suède profuma di bergamotto, pera e fiori.

Spazzola rettangolare grande con dente corto, Tek

Realizzata in legno di frassino certificato, i denti sono in legno di carpine certificato e sono ideali per i capelli lisci e fini di lunghezza media o lunga.

Latte per il Corpo Limone Lemongrass, Dr. Hauschka

Completamente naturale, questo latte corpo è pensato per chi ha trascorso una giornata all’aria aperta; lemongrass e limone hanno un’azione tonificante e rassodante mentre l’estratto di cotogna mantiene la pelle idratata intensamente.

Time in a Bottle 100% In-Control, Philosophy

Questo siero si può applicare anche solo la sera e svolge un’azione riparatrice dei danni epidermici quotidiani e attiva il naturale meccanismo anti-invecchiamento della pelle, oltre a proteggerla dai danni del giorno dopo. Naturale, funziona con un attivatore e dura 3 mesi.



My Green Summer Matitone Guance e Labbra, Yves Rocher

Pratico e 2 in 1, è adatto sia per le labbra che per le guance, disponibile in 5 tonalità è ultra pigmentato e ha una formula vegana e un pack eco.

Il Beauty delle Sirene, Plentiness

Un piccolo e morbido kit in edizione limitata con dentro il necessario tra cui Balsamo Labbra SPF di Salt & Stone, balsamo multiuso all'olio di cocco di Nucifera, Shampoo Illuminante di Evolve e docciaschiuma di Plant Apothecary, tutti a base di ingredienti naturali.