L'olio corpo è un perfetto alleato per prendersi cura della propria pelle. Scoprite le migliori proposte drenanti, idratanti e rassodanti selezionate per voi da Grazia.it

L'olio corpo è un potente alleato di bellezza: più idratante di una crema, l'altissima concentrazione di ingredienti naturali lo rende ideale per nutrire in profondità tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e intolleranti.

Utilizzati fin dall'antichità per le loro proprietà tonificanti e nutrienti, gli oli naturali sono un vero e proprio elisir di bellezza in grado di ridonare tono ed elasticità alla pelle di tutto il corpo.



Gli oli per il corpo di nuova generazione mixano antiche ricette di bellezza a formule innovative di facile assorbimento, capaci di idratare e nutrire la pelle in profondità senza ungerla. L'altissima concentrazione di ingredienti di origine naturale rende questi prodotti idonei per il trattamento di tutti i tipi di pelle.

Scorrete l'articolo e scoprite 10 Oli corpo drenanti, idratanti e rassodanti selezionati per voi da Grazia.it

La formula 100% naturale di questo olio corpo drenante contiene ben 10 tipologie di oli essenziali estratti a freddo, ideali per eliminare gli anestetismi della cellulite. L'alta concentrazione di vitamina E rende la pelle morbida, elastica e luminosa.

Apivita Rose Pepper Body reshaping Massage Oil Questo olio drenante con il 100% di ingredienti di origine naturale stimola la microcircolazione e agevola lo scioglimento dei grassi. La sua formula detossina la pelle, migliorandone la texture e l’aspetto, e contrasta la ritenzione idrica.

Questo olio tonificante corpo lavora per incrementare l'elasticità e il tono della pelle di tutto il corpo, prevenendo la comparsa di smagliature anche durante la gravidanza. La sua formula delicata è perfetta per le pelli sensibili.



Una formula 100% naturale ispirata al benessere della spa: l'alta concentrazone di oli vegetali rende questo prodotto idratante, rimpolpante e tonificante.

Un olio idratante concentrato impreziosito dalla vitamina E antiossidante e dagli oli di madorla dolce e noce di macadamia, che idrata la pelle e la rende morbida ed elastica.





Questo olio rende la pelle morbida come seta senza ungere: è perfetto per concedersi un momento di relax dopo una giornata intensa grazie alla sua fragranza floreale e all’azione protettiva e antiossidante degli oli di Rosa canina e di Nocciolo.

Questo olio per il corpo idratante è formulato con estratto di Kelp ricco di magnesio e nutriente olio di microalga per ripristinare la morbidezza e l'elasticità della pelle. Massaggiare questo olio aiuta ad alleviare l'affaticamento muscolare e a attivare la microcircolazione cutanea.

L'olio di cocco è un prodotto estremamente versatile: idoneo anche per uso alimentare, la sua formula è un antibatterico naturale che rinforza e idrata la pelle di tutto il corpo.





Il prodotto icona della maison francese nella sua veste più ricca e concentrata è un alleato indispensabile per le pelli molto secche: la sua formula ricca di preziosi oli vegetali e la sua texture senza siliconi nutre e ripara la pelle senza ungere.

La fragranza ricca e vibrante di questo olio corpo naturale lo rende perfetto per un momento di assoluto relax: l'olio di calendula insieme a quello di mandorla e di nocciolo di albicocca ripristina l'elasticità della pelle, donando tono e morbidezza.





Credits Ph: Unsplash

Credits Ph: Elisa Costa