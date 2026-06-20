Tra attivi nutrienti e micro-perle illuminanti, l'olio corpo glow accende l'incarnato e diventa l'alleato indispensabile della beauty routine estiva

Pelle luminosa, riflessi dorati e un effetto "sun-kissed" che sembra arrivare direttamente da una vacanza al mare. Nel 2026 l’olio corpo glow si conferma uno dei prodotti più desiderati, complice la sua capacità di esaltare l’incarnato con un tocco di luce elegante e naturale. Dalle passerelle ai social network, fino ai red carpet più fotografati del mondo, la parola d’ordine è una sola: brillare. Ma senza eccessi.

Perché l'olio corpo glow è diventato un must

Il segreto del successo di questi prodotti sta nell’unione tra trattamento e risultato estetico. L’olio corpo glow non si limita infatti a illuminare la pelle, ma la nutre e la rende più morbida grazie alla presenza di oli vegetali, burri e ingredienti emollienti. Completano la formula micro-perle illuminanti e pigmenti riflettenti che catturano la luce e regalano all’incarnato un aspetto più uniforme, levigato e radioso.

Come applicarlo

L’olio corpo glow viene applicato soprattutto sulle zone che catturano maggiormente la luce, come gambe, braccia, spalle e décolleté. Dopo la doccia, sulla pelle ancora leggermente umida, aiuta a trattenere l’idratazione e lascia una piacevole sensazione di comfort che accompagna per tutta la giornata. Per un risultato uniforme, è sufficiente massaggiare il prodotto fino a completo assorbimento, modulando l’intensità della luminosità in base all’effetto desiderato. Alcune formule offrono una brillantezza discreta e sofisticata, altre puntano invece su riflessi più intensi e scenografici, perfetti per le serate estive e le occasioni speciali. Quale che sia la vostra esigenza, ecco una selezione di prodotti da aggiungere alla beauty bag per cavalcare il trend glow del 2026.

Olio corpo glow: i prodotti da provare

La sua texture leggera e setosa si fonde sulla pelle in un solo gesto, si assorbe rapidamente e lascia un sottile velo luminoso.

Formulazione vegetale arricchita con olio di olivello e vitamina E, nutre intensamente, lasciando la pelle vellutata e morbida al tatto.

La texture ultraleggera si assorbe rapidamente e avvolge la pelle con finissimi micro-glitter, per un finish radioso ma discreto.

Lascia un leggero effetto satinato sulla pelle, senza ungere.

Olio doposole con madreperle, idrata la pelle e sublima l'abbronzatura.

Siero-gel, grazie a micro-perle e pigmenti dorati, sublima e rivela istantaneamente un colorito radioso e luminoso su tutti gli incarnati.

Arricchito con oli di jojoba, oliva e cartamo, questo olio corpo nutre intensamente e dona un finish satinato.

Vi potrebbero interessare questi articoli:

Quando la pelle chiede leggerezza: le migliori creme idratanti per il corpo da usare in estate

Autoabbronzante viso: come funziona e i migliori da provare ora (con i consigli dell'esperto)

L’estate chiede una skincare diversa: ecco i consigli per dare alla vostra pelle tutto quello di cui ha bisogno

Come preparare la pelle al sole per abbronzarsi meglio e più velocemente

Credit ph: Pexels.com