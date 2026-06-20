Glow skin mania: l'olio corpo è il protagonista dell'estate 2026
Pelle luminosa, riflessi dorati e un effetto "sun-kissed" che sembra arrivare direttamente da una vacanza al mare. Nel 2026 l’olio corpo glow si conferma uno dei prodotti più desiderati, complice la sua capacità di esaltare l’incarnato con un tocco di luce elegante e naturale. Dalle passerelle ai social network, fino ai red carpet più fotografati del mondo, la parola d’ordine è una sola: brillare. Ma senza eccessi.
Perché l'olio corpo glow è diventato un must
Il segreto del successo di questi prodotti sta nell’unione tra trattamento e risultato estetico. L’olio corpo glow non si limita infatti a illuminare la pelle, ma la nutre e la rende più morbida grazie alla presenza di oli vegetali, burri e ingredienti emollienti. Completano la formula micro-perle illuminanti e pigmenti riflettenti che catturano la luce e regalano all’incarnato un aspetto più uniforme, levigato e radioso.
Come applicarlo
L’olio corpo glow viene applicato soprattutto sulle zone che catturano maggiormente la luce, come gambe, braccia, spalle e décolleté. Dopo la doccia, sulla pelle ancora leggermente umida, aiuta a trattenere l’idratazione e lascia una piacevole sensazione di comfort che accompagna per tutta la giornata. Per un risultato uniforme, è sufficiente massaggiare il prodotto fino a completo assorbimento, modulando l’intensità della luminosità in base all’effetto desiderato. Alcune formule offrono una brillantezza discreta e sofisticata, altre puntano invece su riflessi più intensi e scenografici, perfetti per le serate estive e le occasioni speciali. Quale che sia la vostra esigenza, ecco una selezione di prodotti da aggiungere alla beauty bag per cavalcare il trend glow del 2026.
Olio corpo glow: i prodotti da provare
Olio corpo scintillante alla mandorla di L'Occitane en Provence
La sua texture leggera e setosa si fonde sulla pelle in un solo gesto, si assorbe rapidamente e lascia un sottile velo luminoso.
Glow Body Oil di Everlinespa
Formulazione vegetale arricchita con olio di olivello e vitamina E, nutre intensamente, lasciando la pelle vellutata e morbida al tatto.
Lavera Glow Body Oil
La texture ultraleggera si assorbe rapidamente e avvolge la pelle con finissimi micro-glitter, per un finish radioso ma discreto.
Nuxe Olio Corpo Huile Prodigieuse Or
Lascia un leggero effetto satinato sulla pelle, senza ungere.
Yves Rocher MONOI Olio Idratante Iridescente Corpo & Capelli
Olio doposole con madreperle, idrata la pelle e sublima l'abbronzatura.
Collistar Gocce Magiche Glow Concentrato Illuminante Corpo
Siero-gel, grazie a micro-perle e pigmenti dorati, sublima e rivela istantaneamente un colorito radioso e luminoso su tutti gli incarnati.
RITUALS The Ritual of Karma Shimmer Body Oil
Arricchito con oli di jojoba, oliva e cartamo, questo olio corpo nutre intensamente e dona un finish satinato.
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