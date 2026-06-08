Pelle abbronzata, anche senza sole: l'autoabbronzante viso è il prodotto da provare quest'estate. Scoprite come funziona e i migliori da utilizzare

Dimenticate le vecchie formule e il colorito "arancione": oggi l'autoabbronzante viso è il prodotto consigliato per un effetto sunkissed naturale e per una pelle idratata: le nuove formulazioni, infatti, contengono principi attivi antiossidanti e sono pensate in modo da favorire l'applicazione e rendere piacevole l'uso dell'autoabbronzante sul viso. Ma come funziona e perché dare una chance a questo prodotto?Ve lo raccontiamo nei prossimi paragrafi (in fondo, invece, una lista di autoabbronzanti viso da provare questa estate).

Autoabbronzante viso: come funziona

L’autoabbronzante è un prodotto cosmetico che agisce grazie al diidrossiacetone (DHA), una molecola di sintesi che, a contatto con la cheratina presente nello strato corneo della pelle, innesca una reazione chimica responsabile dell’alterazione del colore cutaneo. Si tratta quindi di una pigmentazione superficiale che non coinvolge la melanina, il pigmento naturale attivato dall’esposizione ai raggi solari. Questo meccanismo lo rende un valido alleato per ottenere un incarnato più sano e uniforme senza esporsi ai raggi UV, contribuendo a ridurre il rischio di danni ossidativi come rughe e macchie solari. Come sottolinea il cosmetologo Umberto Borellini nel suo “Manuale di cosmetologia”, i moderni autoabbronzanti sono apprezzati anche per le texture leggere e le fragranze gradevoli, e sono disponibili in formulazioni diverse pensate per adattarsi sia alle pelli chiare sia a quelle più scure, così da garantire un risultato naturale ed evitare tonalità eccessivamente aranciate che potrebbero evidenziare eventuali imperfezioni. È però fondamentale ricordare che l’autoabbronzante non offre protezione dai raggi UV, a meno che non contenga anche filtri solari: durante l’esposizione al sole resta quindi indispensabile utilizzare una protezione adeguata al proprio fototipo.

Come si applica

L’applicazione dell’autoabbronzante per il viso può variare a seconda della formulazione scelta - crema, siero, spray o gocce concentrate - ma esistono alcune buone pratiche comuni che aiutano a ottenere un risultato uniforme e naturale. Il primo passo fondamentale è preparare correttamente la pelle. È importante esfoliare delicatamente il viso per rimuovere le cellule morte superficiali e poi idratarlo in profondità, così da creare una base liscia e omogenea. Questa fase è essenziale per evitare che il prodotto si concentri in alcune zone, causando macchie o discromie poco estetiche. In genere, si consiglia di effettuare uno scrub delicato il giorno precedente, utilizzando un prodotto non aggressivo e adatto alla sensibilità della pelle del viso. Dopo l’esfoliazione, è utile applicare una crema idratante, prestando particolare attenzione alle aree più secche come naso, fronte e contorno labbra, che tendono ad assorbire maggiormente il prodotto. Una pelle ben preparata permette all’autoabbronzante di stendersi in modo più uniforme, garantendo un effetto più duraturo, naturale e armonioso, con un risultato “bonne mine” senza imperfezioni visibili.

Autoabbronzante viso: i migliori prodotti da provare ora

Ed eccoci con una selezione di proposte tra novità e bestseller.

Una texture gel fresca e non grassa che dona alla pelle un'abbronzatura naturale e uniforme grazie al SelfTanComplex, una combinazione di DHA di origine naturale ed eritrulosio. Facile da applicare, si fonde istantaneamente con la pelle.

Queste gocce autoabbronzanti per viso e corpo regalano un'abbronzatura graduale e su misura. Giorno dopo giorno, la pelle viene sublimata con una luminosità naturale, dorata e radiosa, senza esposizione ai raggi UV.

Arricchite con DHA 100% di origine naturale, acido ialuronico idratante e Pro-Tan Technology sublimante, assicurano un'abbronzatura uniforme, luminosa e senza effetto aranciato.

Un autoabbronzante 100% naturale, certificato biologico e clinicamente testato che idrata e illumina. Adatto anche alla pelle più sensibile.

La formula setosa scivola sulla pelle per un incarnato luminoso e liscio, mentre gli ingredienti nutrienti donano un aspetto sano, attenuando le rughette.

Questo autoabbronzante liquido si fonde sulla pelle regalando un colorito come dopo una vacanza al mare. Si sfuma perfettamente sopra il make-up lasciando un finish non appiccicoso, senza riflessi né striature.

Si uniscono alla crema viso o al siero nel palmo della mano per un’abbronzatura progressiva, luminosa e su misura, tutto l’anno. La sua formula, arricchita con acqua d’uva bio e attivi autoabbronzanti di origine naturale, non disidrata la pelle e svela un incarnato naturalmente abbronzato, senza esposizione ai raggi UV.

È un concentrato autoabbronzato che rivela, dopo solo un'ora, un colorito dorato come quello che si ottiene dopo una giornata al mare. Si applica sulla pelle pulita oppure unendo alcune gocce alla crema idratante per un risultato fast and easy.

Siero viso autoabbronzante, illuminante e idratante*con acido ialuronico, per un effetto pelle radiosa e naturale. Le sue gocce preziose donano un’abbronzatura omogenea dal finish luminoso, esaltando l’incarnato senza macchie. Una coccola quotidiana che idrata, illumina e regala al viso un look dorato tutto l’anno.

Siero viso autoabbronzante, dalla texture ultra leggera, dona un’intensa, luminosa e impeccabile tonalità caramello. Perfetto anche per sublimare e rendere più scuro e brunastro il colorito tra un’esposizione solare e l’altra, senza mai lasciare sfumature giallo/arancioni indesiderate. Formulato con mallo di noce, vitamina E, lactobacillus e acido ialuronico per una potente azione anti-age, idratante, antiossidante e protettiva del microbiota, favorendo un’abbronzatura uniforme e naturale.

Con DHA naturale, ingredienti attivi per la cura della pelle come acido ialuronico, olio di jojoba e acqua di rose, questo autoabbronzante spray è ottimo per lenire e nutrire la pelle e donare un’abbronzatura naturale.

Si tratta di gocce miscelabili, sfumabili, create per essere mescolate con l’idratante quotidiano, così da combinare al meglio il potere della skincare con l’azione antiossidante. Il numero di gocce può essere regolato per personalizzare l’intensità dell’abbronzatura:

1 goccia per un leggero colorito

2 gocce per un aspetto naturalmente sano

3 gocce per un effetto «pelle baciata dal sole”

4 gocce per un’abbronzatura dorata.



Aiuta la pelle a costruire la sua naturale protezione contro i raggi solari e contribuisce nel definire un’abbronzatura consistente e duratura. Ricca di collagene, Aloe vera, vitamina E ed Allantonia, nutre e idrata la pelle in profondità.

Le nuove gocce sono infuse con ingredienti che potenziano la luminosità della pelle, rimpolpandola ed idratandola; la presenza di molecole in grado di aumentare la pigmentazione e stimolare l’abbronzatura fanno il resto, assicurando un’abbronzatura da “vacanza su un’isola” e donando una generale sensazione di radiosità.

Formulazione iper concentrata, è studiata appositamente per essere miscelata con il proprio prodotto di skincare abituale aggiungendo da tre a nove gocce di prodotto all’abituale crema viso. Per un colorito più intenso si può applicare direttamente sulla pelle. Contiene il 97% di ingredienti di origine naturale.

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