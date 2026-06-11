Le creme corpo estive puntano su freschezza immediata e assorbimento rapido: ecco su quali puntare

Arriva l’estate e cambia anche la nostra routine. Non solo quella del viso. Perché anche il corpo è messo a dura prova da caldo, salsedine, coloro e vento. Il risultato? Tende a disidratarsi più in fretta e a perdere morbidezza. È proprio in questo periodo che le creme idratanti diventano un gesto quotidiano indispensabile, anche se le scegliamo e le usiamo in modo diverso rispetto al resto dell’anno. Vediamo insieme come.

Creme corpo estive: le formulazioni migliori

In estate la pelle non ha bisogno di prodotti ricchi o pesanti. Le formulazioni più adatte sono quelle leggere, che si assorbono in fretta e non lasciano la sensazione di “strato” sulla superficie. Le texture fluide o in gel-crema sono ideali perché idratano senza appesantire e permettono alla pelle di provare una sensazione di freschezza anche nelle ore più calde della giornata. L’obiettivo è semplice: mantenere la pelle idratata senza ostacolarne la naturale traspirazione. Le creme corpo estive hanno quindi il compito di trattenere l’acqua negli strati superficiali della pelle rafforzando la barriera cutanea, che può indebolirsi con sole, vento e bagni frequenti. Anche la sensazione che una crema lascia sulla pelle ha un suo peso. Oggi si cercano prodotti che diano freschezza immediata, quasi un effetto “lenitivo” appena applicati, e che si assorbano in pochi secondi. In estate, infatti, il gesto dell’idratazione tende a essere più frequente ma anche più rapido, spesso dopo la doccia o al ritorno da una giornata all’aperto.

Non è solo una questione di comfort

Un aspetto interessante è che l’idratazione non riguarda solo il comfort. Una pelle ben idratata appare subito più luminosa e uniforme, soprattutto quando è esposta al sole. Non si tratta quindi solo di una sensazione piacevole, ma anche di un effetto visibile che incide sull’aspetto generale della cute. Per questo motivo, molti specialisti insistono su un concetto molto semplice: in estate non serve esagerare con i prodotti, ma scegliere quelli giusti e usarli con costanza. È la regolarità, più che la quantità, a fare davvero la differenza.

Creme corpo estive: i prodotti consigliati

Composta al 95% di ingredienti di origine naturale, offre alla pelle 72 ore di idratazione intensa, lasciandola morbida e setosa a lungo. L’avvolgente fragranza al mango e gelsomino combina freschezza esotica e dolcezza floreale per una pelle morbida e profumata.





Latte per il corpo con aloe vera idratante, burro di karité e jojoba rigeneranti e con infusione di arancio rosso ricco di vitamine, è ultraleggero, si assorbe velocemente, non lascia untuosità e dona un’incredibile sensazione di idratazione.

Lozione corpo a rapido assorbimento, arricchita con olio di rosa canina, olio di mandorle dolci ed estratto di gelsomino, offre un’idratazione intensa che lenisce la pelle e ne ripristina la naturale morbidezza, senza lasciare alcun residuo grasso o appiccicoso.

Dalla texture leggera e setosa, arricchita da un delicato tocco di burro di cacao, ha una formula non grassa che combina tè verde e sfere di miele con la tecnologia MOODSCENTZ™ di Givaudan, studiata per favorire una sensazione di benessere.





La base acquosa, arricchita con glicerina vegetale, favorisce un’idratazione immediata, mentre una selezione di oli botanici - olio di crusca di riso e olio di semi di camelia giapponese - contribuisce a nutrire e proteggere la pelle, lasciandola morbida e setosa.





È una crema spray ma è anche una mist. Si può usare come crema corpo tutte le volte che si vuole per idratare la pelle. Si può usare anche per rinfrescare il makeup o per reidratare le mani dopo averle lavate e utilizzato l'igienizzante numerose volte.

Lozione ultra-leggera in gel acquoso, contiene essenza di foglie di guava, multi-glicerina idratante e estratto di carambola, dalle proprietà rivitalizzanti e idratanti. Il tutto è completato dalla fragranza Cheirosa 48™, fresca e fruttata.

Questo latte corpo ultra-fine e profumato si ispira ad antiche ricette di bellezza tradizionali. Ammorbidisce, idrata e dona comfort alla pelle, avvolgendo la silhouette in una scia tonificante di iris, citronella e fiori d’arancio, sottolineata da note di patchouli e incenso.

Trattamento restitutivo, emolliente e intensamente idratante con 35% bava di lumaca, pantenolo e burro di karité, nutre e ripara la pelle in profondità. La centella asiatica migliora tono ed elasticità mentre ginkgo, calendula e vitamine C ed E offrono azione antiossidante.

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