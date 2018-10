Patch, da applicare qualche minuto, roll-on da far scorrere così che la sfera sgonfi, in crema da picchiettare: avere uno sguardo riposato può essere facile con gli alleati giusti

Occhi gonfi, sguardo stanco: il risveglio al mattino può non essere dei migliori soprattutto se magari la notte prima la si è trascorsa a non dormire o se, congenitamente, il contorno occhi è caratterizzato sempre da borse, occhiaie e gonfiore.

Allergie a parte, questi inestetismi sono causati spesso dalla mancanza di sonno, da un uso smodato di tecnologia che danneggia l’occhio e dallo stress.



È quindi fondamentale scegliere il rimedio giusto: da quello più casalingo, cioè le classiche due fette di cetrioli da applicare sulle palpebre chiuse, perfetto per eliminare la sensazione di gonfiore, a prodotti specifici che eliminano, o nel caso di fattori genetici, attenuano il problema.

In differenti formati, capsule, patch, sieri e roll-on, la scelta è una questione in parte di comodità, gli stick sono per esempio più pratici anche in viaggio, e in parte dal tipo di problema, i roll-on sono più indicati per esempio per occhiaie e borse perché grazie al tipo di dosatore riducono il gonfiore.

Nella gallery 12 prodotti ad hoc con le specificità di ognuno.



Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash