Lo zucchero e gli oli naturali degli scrub aiutano le labbra a essere più belle, rimpolpandole, eliminando le screpolature ed enfatizzando il loro naturale colorito

A base di zucchero, sono una delle ultime “fissazioni” delle appassionate di beauty: gli scrub per le labbra. Contenuti in jar o in stick, si applicano al massimo tre volte la settimana ed eliminano non solo le screpolature e le scagliette ma anche la secchezza di questa parte così delicata del viso. Inoltre, nell'atto dell'applicazione stimoliamo la circolazione creando un effetto rimpolpante e un colore naturale più intenso.

Ecco la nostra selezione di 10 scrub da provare!

Dior Addict Lip Sugar Scrub, Dior

È l’ultima novità della linea Dior, uno scrub in stick che aiuta a esfoliare grazie alla presenza dei granelli di zucchero. In più, nella formula sono presenti dei burri che nutrono le labbra e un leggero colore rosato che le colora delicatamente. Si applica abbondantemente con movimenti circolari e poi si sfregano le labbra tra di loro così da fondere e sciogliere lo zucchero.

French Kiss Scrub, Apotcare

Profuma di vaniglia ed è ricco di zucchero proveniente dai Caraibi Francesi quoto scrub dalla grana fine che aiuta a eliminare le screpolature, a esfoliare e a nutrire grazie all’olio di jojoba e alla cera d’api contenuti all’interno.

Honey Lip Scrub, Sephora

In stick, questo scrub si applica facilmente due volte alla settimana per poi essere risciacquato con acqua. La profumazione al miele è golosa oltre a idratare e nutrire in profondità le labbra mentre lo zucchero agisce eliminando le secchezze.

Scrub per le Labbra, Frankbody

A base di caffè, questo scrub per le labbra si massaggia delicatamente sulle labbra con movimenti circolari così da rimuovere tutte le screpolature e le scagliette ma anche per riattivare la circolazione della zona. Lo si può utilizzare due volte la settimana prima dell’applicazione del rossetto o del balsamo.

7 Herbs Scrub for Lips, Erborian

A base di sette erbe coreane che aiutano a rigenerare completamente le labbra, questo scrub si utilizza un massimo di tre volte alla settimana e dev’essere poi rimosso con un dischetto di cotone umido.

Lip Scrub, Wycon

Esfoliante e idratante, questo scrub è a base di burro di karité e vitamina E: l’applicazione è resa facile dalla penna stick che dev’essere passata sulle labbra mentre la profumazione è a base di mango.

Balsamo Labbra- Cold Cream, Avène

Si applica con le dita questo balsamo a cui si può aggiungere un po’ di zucchero per un effetto gommage. Al profumo di vaniglia, il prodotto si può rimuovere poi con l’acqua termale Avène.



Floribunda Lip Balm, & Other Stories

Con estratti di rosa, miele e zafferano, questo balsamo nutre le labbra grazie al burro di karité all’interno e funzione anche come scrub se sopra ci si applica un po’ di zucchero. Si massaggia su tutte le labbra in senso verticale, così da riattivare la circolazione, e si elimina con un dischetto di cotone.

Sugar Scrub Esfoliante Nutriente, L’Orèal

All’interno un mix di 3 zuccheri, grezzo, di canna e bianco, che sono uniti al burro di cacao e aiutano a esfoliare la pelle secca delle labbra. Particolarità di questo scrub è che nasce per il viso ma, essendo molto delicato, è adatto anche per la bocca. Si applica una volta la settimana.

Lip Scrubtious, Mac

Questo esfoliante è disponibile in 5 profumazioni, Candied Nectar, Fruit of Passion, Summer Berry, Sweet Brown Sugar e Sweet Vanilla; a base di zucchero, si applica con la punta delle dita e aiuta a eliminare la pelle secca.

Photo Credit: Unsplash