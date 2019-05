Idratano, esfoliano e nutrono: le maschere viso notte possono essere un vero booster di energia per la pelle. Vi spieghiamo perché

La notte è un momento d’oro per la pelle: è il momento ideale per recuperare tutti i danni generati dall’aggressione dei fattori ambientali esterni ed interni.

È proprio quando noi riposiamo, infatti, che la nostra pelle comincia a “lavorare” ricevendo maggiore nutrimento da parte del sangue.

Se desiderate rigenerare il viso per un effetto "new skin", le maschere da notte sono la soluzione migliore.

Da scegliere in base alle proprie esigenze: nutrienti per la cute secca, esfolianti per chi vuole un effetto detox oppure idratanti per chi vuole una pelle più morbida. Ecco le migliori.

Maschera gel rinfrescante, idrata la pelle in profondità grazie all'acqua minerale idroionizzata.

In gel, svolge un'azione idratante e rigenerante grazie all'infuso di yuzu.



Contiene estratto di Acerola, ricco di Vitamina C, acido ialuronico, burro di Karité, ed estratto di Salice dalla delicata azione levigante. Ideale per pelli secche.

Elimina i segni dello stress e dell'affaticamento accumulati nel corso della giornata grazie al BI-COMPLESSO AGE PROTECT e al principio OXYDREAM che stimola le endorfine per lenire la pelle.

Corregge rughe, luminosità e tonicità. Ideale per chi ha fatto le ore piccole.





Dona una sferzata di energia, restituisce tono e lascia la pelle morbida, elastica e idratata, come quella di un neonato.



Maschera notturna a doppia fase con gel idratante e perle in crema nutriente e lenitiva. La fase gel è arricchita con acido ialuronico e pantenolo, mentre le perle in crema contengono collagene marino.

Formulata con un mix di acido ialuronico a diversi pesi molecolari ed estratto di malachite, per un'intensa azione idratante detossinante, ha la texture in gel.

Maschera da notte ultra-idratante dalla texture "congelata", ha una formula a "memoria di forma" che avvolge il viso con uno strato protettivo per un'idratazione duratura e un'azione lenitiva durante la notte, senza lasciare traccia sul cuscino.

Credit ph: Pexels.com

Artwork: Elisa Costa