Fuori fa freddo e le vostre mani non sono proprio perfette? Ecco i trattamenti giusti per riparare e lenire anche le estremità più secche

Quando i guanti non bastano. Quando la pelle delle mani tira, quando sono secche, screpolate e si arrossano facilmente, è il momento di correre ai ripari. E a volte la semplice crema non è più sufficiente.

Bisogna agire più in profondità e in diversi step così da eliminare anche lo strato superficiale ormai secco. Si affiancano quindi scrub, maschere e trattamenti specifici che alleviano i rossori e la disidratazione, per ritornare ad avere mani bellissime!



Step 1: scrub & maschere

Gommage Mani Karité, L’Occitane

I granelli del guscio di noce del karitè esfoliano delicatamente la pelle così da eliminare le cellule morte in superficie; a questi si uniscono l’olio di albicocca e lo stesso burro di karitè così da, non solo eliminare, ma al contempo ammorbidire le estremità particolarmente rovinate.

Maschera mani, Sephora

Due pratici guanti imbevuti di ingredienti idratanti, aloe vera o avocado, che nutrono in profondità la pelle, la riparano e la idratano.

White Forest Exfoliating Hand Wash, Bjork & Berries

Si può usare quotidianamente questo scrub che profuma come le foreste svedesi. All’interno la silice, la corteccia di betulla che disintossica e purifica, l’acqua di foglie di betulla che purifica e tonifica la pelle e la vitamina E che protegge dalla comparsa dei radicali liberi.

Hand Peel Rejuvenating, Susanne Kaufmann

Si tratta di un delicato peeling che aiuta il rinnovamento epidermico grazie alla rigenerazione cellulare. Possibile grazie al complesso vegetale biogomm’age composto da microsfere di vitamina E che, una volta raggiunto il giusto livello di esfoliazione, si dissolve lasciando mani giovani, fresche e più luminose.

Gommage Scrub, Yves Rocher

Specifico per le mani, questo gommage contiene arnica e granelli di gusci che aiutano a esfoliare delicatamente le estremità così da eliminare le secchezze e le cellule morte.

Step 2: le creme specifiche e intense

Crema Nutriente Mani- Proxera, Bionike

Ideale per mani secche e screpolate, questa crema aiuta a ripristinare il film idrolipidico formando una struttura in grado di idratare e proteggere. Così facendo, previene gli arrossamenti e le screpolature.



Crème Jeunesse des Mains, Clarins

Questa crema è ricca di estratti vegetali che aiutano a combattere la disidratazione e a proteggere dalle aggressioni esterne, dal freddo e anche dall’invecchiamento, compresa la comparsa di macchie scure. In più, combatte la fastidiosa sensazione di mani umide.

Crème Protection des Mains, Maria Galland

Veloce nell’assorbimento, questa crema è a base di olio di mandorle dolci e di centella asiatica così da aiutare a migliorare il meccanismo protettivo della pelle mentre l’estratto di papaia e di polisaccaridi formano un complesso idratante.

Make a Difference- Rejuvenating Hand Treatment, Origins

Quattro ingredienti che lavorano in sinergia: la rosa di gerico, che idrata e rinvigorisce, l’antica flora dell’oceano che ripara i danni causati dall’esposizione ai raggi, l’estratto di scutellaria che uniforma il tono della pelle e l’olio di semi di jojoba che leviga.

Hand Absolute, Filorga

Trattamento estremo, questa crema svolge quattro azioni combattendo in primis l’invecchiamento delle estremità. Partendo dal nutrimento intenso, grazie a uno zucchero vegetale, all’acido ialuronico e al collagene e al giglio marino che inibisce la comparsa di ulteriori macchie.



Cold Cream, Avène

Particolarmente indicata per le mani rovinate dagli agenti atmosferici e dai lavori domestici, questa crema idrata e protegge dal clima grazie al principio attivo sucralfato che aiuta a ristrutturare la pelle mentre l’acqua termale di Avène lenisce e addolcisce.

Crème Mains et Ongles, Darphin

A base di acqua di rose, questa crema aiuta a fortificare la barriera epidermica perché mantiene costante il livello di idratazione così da evitare che si secchino.

Balsamo SOS Riparatore, Dolomia

Multitasking, questo balsamo è un’azione d’urto ideale per le aggressioni esterne che causano arrossamenti e vere e proprie ferite a causa del freddo. All’interno l’arnica alpina svolge infatti un’azione lenitiva calmando e ristrutturando tutte le screpolature. È ideale anche per le labbra, le guance e il naso.

Gordissimo, Benamôr

A base di burro di karitè, da qui il nome Gordisismo che in portoghese significa “grassissimo”, questa crema mani si assorbe velocemente ma lascia la pelle molto nutrita così che possa ritrovare il suo grado di idratazione ideale.

Rhubarb Rhubarb, Noble Isle

A base di rabarbaro dello Yorkshire, contea in cui questa coltivazione è tipica, questa crema per le mani non solo le profuma ma rinforza la barriera cutanea così da difenderle dalle aggressioni esterne e dai segni del tempo e del meteo.

Rose Gold Hand Cream, Rodial

A base di oro rosa, questa crema contiene anche peptidi e burro di karitè che aiutano ad ammorbidire la pelle, a ridonarle elasticità e a levigare le rughe.

The Rejuvenating Hand Serum, La Mer

Applicato prima della crema, questo siero aiuta a combattere i segni del tempo sulle mani, a ridonare luminosità e a rinforzare la barriera naturale. All’interno infatti ingredienti che favoriscono la rigenerazione cellulare, che riducono le discromie e che rinforzano i danni causati dagli agenti esterni.



Confort Extreme Mains, Sisley

Vero e proprio trattamento SOS, questa crema idrata, nutre, ripara e protegge le estremità; gli ingredienti formano un complesso molto forte e altamente lenitivo.

Diamond Extreme Hand Cream, Natura Bissé

Vero e proprio trattamento, aiuta a ringiovanire e illuminare, oltre a idratare in profondità, proteggendo la pelle dalle aggressioni esterne. Inoltre rigenera combattendo i segni del tempo così da donare vitalità alle mani.

Il consiglio di Grazia.it: Bagno di Paraffina, Beurer

Ideale per tutte le estremità, compresi piedi e gomiti, la paraffina aiuta ad assorbire l’umidità curando la pelle ruvida, secca e sciupata, oltre a stimolare la circolazione.

