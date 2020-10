Fortifica, allunga e ammorbidisce le ciglia: qui vi spieghiamo cos'è la laminazione ciglia e perché farla

Partiamo con l'obiettivo, che è un po' quello di tutte: avere delle ciglia lunghe e ampie. Ciglia che aprono lo sguardo evitandoci di utilizzare tonnellate di mascara per vedere l'effetto farfalla tanto desiderato. Niente di impossibile e assolutamente alla vostra portata con la laminazione ciglia. Vi raccontiamo in cosa consiste, come funziona, a chi è consigliata e, soprattutto, che cosa aspettarvi.

Cos'è la laminazione ciglia

La laminazione ciglia è un trattamento, a base di cheratina e vitamine, che nutre le ciglia donando una curvatura permanente. L'obiettivo è stimolare le ciglia creando una sorta di “effetto lifting” per renderle più voluminose, forti e sane. Addio ciglia finte o extension, insomma. Dopo questo trattamento non avrete più bisogno di usare mascara o piegaciglia. Non solo effetto estetico, però. La laminazione ciglia, infatti, ha il vantaggio di migliorare anche internamente le ciglia proprio perché le nutre intensamente. Se avete le ciglia rade, corte e disidratate, insomma, è davvero la tecnica che fa per voi.

Laminazione ciglia: come funziona

La laminazione ciglia agisce attraverso una tecnica di rigenerazione che sfrutta componenti naturali per restituire corpo e spessore alle ciglia. Alla base del trattamento c’è la permanente alla cheratina, che permette di scegliere il livello di curvatura da eseguire per far risaltare la palpebra superiore e inferiore. Il primo step è l'incurvatura che, ovviamente, dipende dalla lunghezza delle ciglia. Viene fissata con un prodotto a base di aminoacidi che le fortifica. Si passa, poi, ad applicare la cheratina che, come anticipato, nutre e idrata le ciglia stimolandone la crescita. Se volete, potete chiedere, nel passaggio successivo, di applicare la tintura sulle ciglia. Infine, si utilizza l'olio di argan per fortificarle ancora di più.

A chi è consigliata

A chi ha le ciglia dritte o secche e sfibrate. Ma anche a chi le ha lunghe e poco morbide perché il trattamento le nutre e le rende più forti e belle. Insomma, la laminazione può risolvere qualsiasi tipo di problema, con un vantaggio: tutto avviene su ciglia naturali, senza aggiunta di altro materiale.

Quanto dura

Il trattamento presso il centro richiede circa 60 minuti, mentre gli effetti durano circa 6-8 settimane. Molto dipende ovviamente dal tipo di ciglia; in genere sono necessarie almeno 3-4 sedute di laminazione prima di vedere il risultato desiderato.

Come trattare le ciglia dopo la laminazione

Poche ma importanti le regole da seguire nelle successive 24 ore dopo il trattamento. Evitate di bagnare le ciglia con l'acqua, non applicate struccanti e neanche mascara. Dopo circa un giorno, le ciglia saranno curve e potrete truccare le palpebre. L'effetto finale sarà WOW!

Laminazione ciglia: le controindicazioni

Il trattamento è assolutamente super safe. Non ci sono controindicazioni e non crea alcun tipo di problema, anche se ci sono delle situazioni in cui è meglio evitare; per esempio, durante la gravidanza o in allattamento e se si hanno patologie all'occhio. Se notate una leggera irritazione, sappiate che scompare entro 24 ore.

Credit ph: Pexels.com