In partenza per Ibiza o per un'altra isola delle Baleari? Dai solari al doposole, passando per maschere idratanti, patch occhi e make up, ecco tutti i prodotti indispensabili da mettere subito nel beauty case

Estate a Ibiza? Occorre il beauty case adatto!

Prodotti lenitivi e rinfrescanti, come le acque termali e le maschere per il viso a base di aloe, poco make up ma “giusto” con tonalità shimmer per le serate in discoteca.

E, per donare un tocco di follia al proprio look, un gel capelli glitterato oro! Le chicche da avere? Lozioni e gel specifici per gli occhi, così da sgonfiare le borse e rivitalizzare l’occhio stanco.

Sun Secret, Korff

Si applica facilmente grazie allo spray e ha una consistenza oleosa ma di facile assorbimento adatta per proteggere sia la pelle che i capelli dal sole.

Life Plankton Mask, Biotherm

In ogni confezione una sola maschera impregnata di prodotto fresco e lenitivo, a base di plancton, che aiuta a rivitalizzare il viso anche dopo l’esposizione.

Eau Thermale, La Roche Posay

Con all’interno l’acqua termale dell’omonimo paesino francese, questo spray è comodo e pratico perché rinfresca tutto il corpo, viso compreso, aiuta a mantenere la pelle idratata ed è adatto anche alle epidermidi più sensibili.

Crème Solaire Visage Anti-Rides, Caudalie

Specifico per il viso, ha un elevato SPF che previene la comparsa delle rughe e ha una formula green che protegge la flora e la fauna marina.

Party Ready Mask, Comfort Zone

Dona un immediato effetto glow grazie agli estratti di limone, vitamina C e alga bruna che donano luce. È ideali per tutte le pelli un po’ spente e opache anche a causa delle ore piccole.

Exception’Eyes Mascara Waterproof, Douglas

Cinque in uno, questo mascara aiuta a volumizzare, allungare, incurvare, definire e donare intensità alle ciglia grazie al particolare scovolino a spirale che le fa risaltare al massimo.

Face Mask Aloe, Apivita

In pack adatto per il viaggio, questa maschera viso è a base di aloe ed è perfetta per rinfrescare, idratare e lenire la pelle dopo l’esposizione solare.

Poutsicle Juicy Satin Lipstick, Fenty Beauty

Color Sun Snatchet, questo rossetto aiuta a rimpolpare le labbra ed è disponibile in tonalità molto pop e dal finish satinato.

Depuff Eye Gel, Honest Beauty

Da poco arrivata in Italia, la linea di Jessica Alba è disponibile da Douglas ed è composta da prodotti performanti e all’avanguardia tra cui questo gel occhi che sgonfia le borse e ridona uno sguardo più riposato e fresco, ideale dopo una serata in disco.

Disco Tan, Isle of Paradise

Pensato per il corpo e il viso, è un autoabbronzante adatto per prolungare l’abbronzatura a fine vacanza.

Palette Hardwired, Nars

Fa parte della collezione Voyageur Eyeshadow Palettes dedicata alle destinazioni nel mondo; per Ibiza sono perfetti colori shimmer in tonalità calde che spaziano dall’oro al cioccolato.

Glitter Highlighter, Sephora

Per le fan dei glitter e per dare un tocco in più alla propria chioma, questo gel si applica con le dita o con un pennello sul capello, ma anche sul viso e sul corpo, e lascia un sottilissimo strato di lustrini dorati. È disponibile anche nella versione argento.

Solar Active, Frank Provost

In spray, può essere steso sia prima dell’esposizione solare, così da proteggere dai filtri UV e rinforzare la struttura del capello, sia dopo aver posato la maschera per garantirne la lucentezza.

Multicolor Petal Powder-Terra Compatta, Miss Broadway

Delicata, questa terra combina più tonalità assieme così da garantire un risultato naturale e molto luminoso, inoltre le differenti nuance si adattano a tutti i tipi di pelle.



Siero Ritardante Ricrescita Peli, Ayay

Pensata in collaborazione con Yamamay, la linea è specifica per le zone intime del corpo ed è composta da tre prodotti tra cui il siero ritardante da applicare dopo l’epilazione che fa riposare la pelle, grazie agli ingredienti idratanti ed emollienti, la nutre, la rinfresca evitando gli arrossamenti e blocca la proliferazione del pelo.



Bronze Goddness Illuminating Powder, Estee Lauder

Considerato iconico e perfetto per l’estate, la texture è molto particolare perché unisce una parte in polvere a un’altra in gel ed è adatta per scolpire e illuminare l’incarnato.



Cicapair, Dr. Jart

Multiuso, questa crema di color verde applicata cambia colore ed è a base di tiger grass che aiuta a contrastare e a lenire gli arrossamenti epidermici, anche dovuti dall’esposizione solare.



Lozione Rinfrescante Occhi, Dr Hauschka

Completamente naturale, bio e vegana, questa lozione è in fiale monodose a base di camomilla, eufrasia, finocchio e tè nero e aiuta a rivitalizzare il contorno occhi ma anche a calmare la pelle da eventuali irritazioni e a mantenerla elastica.