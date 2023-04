Un tour nazionale con visite di controllo gratuite dei nei per sensibilizzare la popolazione sui rischi di una mancata prevenzione. Ecco le date (e perché è importante fare il check)

Se hai nei sospetti corri ai ripari. Perché in Italia il melanoma, una delle forme più pericolose di cancro della pelle, è il terzo tumore più frequente nella popolazione al di sotto dei 50 anni. Uno dei fattori ambientali responsabili?L’esposizione ai raggi UV. Ma molto si può fare per prevenire e qui vi raccontiamo come e perché.

L’importanza della prevenzione

La buona notizia: qualsiasi rischio per la pelle può essere prevenuto con misure semplici e adeguati comportamenti di protezione solare. Parliamo dell’utilizzo di creme con alto fattore di protezione in grado di schermare dai raggi UvA e UvB, luce visibile e infrarossa, combinato all’utilizzo di cappellini, occhiali da sole, integratori alimentari ed evitando l'esposizione diretta durante le ore più calde del giorno. E, poi, avere un'attenzione costante alla propria pelle, monitorando i cambiamenti nella forma, colore e dimensione dei nei e delle macchie: è un passo importante nella prevenzione del melanoma.

Il tour nazionale di Heliocare di Cantabria Labs Difa Cooper

Per sensibilizzare la popolazione sui rischi di una mancata prevenzione, Heliocare di Cantabria Labs Difa Cooper, brand leader nella fotoprotezione dermatologica, presente nel canale farmacia e parafarmacia, ha organizzato un tour nazionale offrendo visite di controllo gratuite dei nei. A partire dal 5 maggio, una clinica dermatologica mobile si metterà in viaggio per attraversare l’Italia da Nord a Sud offrendo screening gratuiti della pelle con l’ausilio della dermatoscopia. Il progetto, in partnership con SIDeMaST-Società Italiana di Dermatologia- toccherà 16 città per 19 giornate per erogare più di 1200 visite: un’occasione importante per conoscere da vicino la propria pelle e imparare a proteggerla.

Le date del tour

Ecco le date: Bari 5 maggio - Andria 6 maggio - Pescara 7 maggio - Ancona 8 maggio - Bologna 10 maggio - Parma 11 maggio - Verona 12 maggio - Milano 13-14 maggio - Torino 15 maggio - Genova 16 maggio Livorno 17 maggio - Firenze 18 maggio - Roma 20-21 maggio - Napoli 23-24 maggio - Palermo 26 maggio - Catania 27 maggio.

Per info e prenotazioni sulle tappe visitare: https://cantabrialabsdifacooper.it/news/heliocare-cerca-il-tuo-neo/