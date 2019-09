Ecco tutto quello che dovete sapere sulla nuova tendenza che vi regala una pelle liscia e vellutata

C'è una nuova tendenza che sta spopolando tra le appassionate di skincare e vi promette una pelle super morbida, levigata e senza imperfezioni.

Si chiama dry brushing per il corpo ed è una tecnica di esfoliazione manuale da effettuare "a secco". Vi spieghiamo di cosa si tratta e perché ve ne innamorerete.

Cos'è il dry brushing e come funziona

Consiste semplicemente nel passare sulla pelle asciutta una spazzola in setole naturali, con movimenti leggeri e ampi, indirizzati verso il cuore. Questo permette di eliminare le cellule morte e favorire il ricambio cellulare, rivelando una pelle subito più luminosa e liscia.

In effetti è un ottimo sostituto dello scrub corpo, ma in realtà i benefici del dry brushing vanno ben oltre la "semplice" esfoliazione!



Quali sono i benefici e i vantaggi del dry brushing

Oltre a svolgere la funzione di esfoliante naturale, il dry brushing - grazie al movimento meccanico - aiuta moltissimo a contrastare gli inestetismi della cellulite, stimolando la microcircolazione e dando un boost al sistema linfatico, migliorando il drenaggio dei liquidi. È perfetto quindi se soffrite di gonfiore e gambe pesanti.



Inoltre, sarà il vostro miglior alleato se i vostri metodi di depilazione sono epilatore e ceretta. Una sessione di dry brushing settimanale previene infatti la formazione di peli incarniti.

Il dry brushing è adatto per tutto l'anno, d'inverno ci aiuta a eliminare la patina grigia e la pelle ispessita dalle cellule morte, mentre d'estate è essenziale per ottenere un'abbronzatura luminosa e duratura. Fondamentale anche nelle mezze stagioni, quando dobbiamo favorire al massimo il rinnovamento delle cellule. Il momento ideale? Prima della doccia.



Il vantaggio è che potete effettuarlo comodamente a casa e l'investimento economico è veramente mini.





Un momento di benessere per corpo e mente

Prenderci del tempo da dedicare alla cura di noi stesse non è soltanto una questione di bellezza esteriore. I movimenti manuali del dry brushing, ripetuti e costanti, sono un vero e proprio toccasana anche per la nostra mente e il nostro equilibrio psicofisico, aiutandoci ad allontare stress e preoccupazioni.



Anche le star lo sanno bene, infatti tra le affezionate del dry brushing annoveriamo Gwyneth Paltrow, Cindy Crawford, Miranda Kerr, Elle McPherson e Molly Sims.



Spazzola per dry brushing

Deve essere in setole naturali non troppo rigide, dovete fare un'esfoliazione dolce, non irritare e arrossare la pelle! Assicuratevi di lavarla con cura dopo ogni utilizzo e lasciatela asciugare completamente in un luogo ben asciutto.



Scoprite nella gallery la nostra selezione.

Credits Ph.: Unsplash, Pexels, graphic by Elisa Costa