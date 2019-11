Il gesto di bellezza da scoprire: i dischetti di cotone di alta qualità per struccare viso e occhi con delicatezza

Non tutti i dischetti di cotone per struccare viso e occhi sono uguali.

Scegliere cotton pad di qualità superiore è uno dei gesti d'amore verso la nostra pelle, troppo spesso sottovalutato.

Che differenza può fare sulla pelle un dischetto di cotone di qualità rispetto a uno qualsiasi?

In primis la delicatezza. L'elevata qualità del cotone più pregiato 100% naturale infatti garantisce una morbidezza unica che trasforma il passaggio del dischetto sulla pelle in un gesto leggero che non irrita l'epidermide e che risulta particolarmente adatto all'utilizzo nell'area del contorno occhi, naturalmente più sottile e sensibile.

Anche uno sfregamento di pochi secondi infatti può essere causa di irritazione e infiammazione di tutti i tipi di pelle, non solo quella sensibile, ed è spesso causato proprio dall'utilizzo di un dischetto non adatto che contiene materiali non di qualità.

Anche la struttura del dischetto è un aspetto da non tralasciare: i pad più pregiati mantengono la loro consistenza anche durante l'utilizzo, quando vengono bagnati da tonici o da lozioni, non andando ad assottigliarsi, a rompersi o a perdere dei filamenti di cotone. In questo modo vi basterà un solo dischetto per riuscire a struccare tutto il viso e gli occhi. A differenza del numero di dischetti di minor qualità che si sarebbe costretti a usare.

Infine i dischetti di qualità possono contenere anche ingredienti attivi, rendendoli ancora più efficaci.

Scoprite i dischetti di cotone da inserire subito nella vostra skincare routine.





Contenuti in un elegante coffret, i dischetti con la doppia C presentano lo strato esterno in cotone egiziano, la qualità più lussuosa, e quello interno in fibre di cotone texano e australiano finemente intrecciate, per un comfort e una delicatezza unici.

Composti da cotone 100% naturale, mantengono una superficie liscia e una consistenza soffice anche al livello massimo di assorbimento del prodotto.

Tra i più lussuosi dischetti, presentano una superficie che unisce pregiato cotone e seta naturale, per una texture sensoriale ultra soft che aiuta nell'applicazione dei prodotti liquidi di skincare.

Maxi confezione per i dischetti made in Japan, 100% in cotone grezzo.





100% cotone per rispettare il bisogno di delicatezza della pelle. Mantengono la forma, senza lasciare pelucchi.

Adatti all'utilizzo su viso e occhi, sono formulati con morbido cotone al 100%.

Presentano da un lato una struttura a nido d'ape che mantiene la sua texture 3D inalterata anche quando è imbibito di prodotto durante l'utilizzo, coniugando la delicatezza del cotone 100% naturale alla massima efficacia.

Le fibre di puro cotone 100% biologico sono state sottoposte a una particolare lavorazione che ne aumenta il volume durante l'utilizzo e sono inoltre irrorate da un principio attivo antiossidante con bacche di Goji e vitamina C.

Credits ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa