SOS depilazione? Ecco come farla last minute con un risultato perfetto e coccolando la pelle

D'estate la depilazione è un must.

Complici gli abiti mini e i bagni di sole in riva al mare, ascelle, gambe e zona bikini vanno tenute sotto controllo, giorno dopo giorno.

Può capitare che il tempo a disposizione per la depilazione sia poco o che ci si renda conto di qualche piccola imperfezione quando si ha già un piede fuori casa. Come fare? No panic: ecco qualche rimedio veloce per perfezionarla ed evitare tutti i fastidiosi problemi post.

Seguite i nostri consigli per una perfetta depilazione last minute!

L'alleato beauty più veloce: il rasoio

È sicuramente lo strumento più comodo per un intervento veloce. In più, non compromette la tintarella e potete usarlo in qualsiasi momento della giornata: il rasoio, insomma, va messo in valigia. Per non avere inconvenienti, usate un prodotto specifico per la depilazione femminile con lame più delicate rispetto ai rasoi pensati per gli uomini. Passatelo sulla pelle bagnata con acqua calda o dopo aver messo un olio o una crema.

Il prodotto consigliato: Gillette Venus Divine Sensitive è il nuovo rasoio studiato per le pelli più sensibili. Le lame rivestite in Thin-Uniform Telomer e le strisce protettive idratanti presenti sulla testina garantiscono una rasatura efficace ed extra delicata.

I migliori prodotti post epilazione

Che scegliate una ceretta last minute, un rasoio o un epilatore, è sempre bene, dopo, coccolare la pelle. Molti sono i prodotti e i metodi utili. Per esempio, potete vaporizzare dell'acqua termale, usare delle salviettine lenitive o degli oli specifici, a patto che, prima del tuffo in mare o in piscina, lasciate trascorrere qualche ora.

Vediamo insieme le migliori soluzioni lenitive post depilazione per zona bikini, gambe e ascelle.

Arricchite con olio di Camelia, olio di Mandorle Dolci e vitamina E, garantiscono un'azione lenitiva e nutriente, mantenendo la pelle liscia e morbida come la seta.

Con la sua miscela di olio naturale di Argan e olio di Rosa canina ripara e nutre promuovendo il processo di rigenerazione naturale della cute.

Con acido Ialuronico, olio di Mandorle dolci, Propanediolo e Betaina, è perfetto per il dopo epilazione e per prevenire irritazioni da strappo o da tessuto.

Formulato senza sali d’Alluminio e dalla delicata profumazione, è adatto anche dopo la depilazione.

Emulsione fluida, regala un prolungato effetto rinfrescante e lenitivo, alleviando fastidiose sensazioni di prurito.

Questo balsamo ha un effetto particolarmente calmante e idratante grazie all'essenza dei cinque fiori di Bach che stimola delicatamente la pelle e previene le irritazioni. L'olio d'oliva Demeter e di Colza e il burro di Karité regalano un effetto nutriente e protettivo sulla pelle stressata.





Prodotto da uomo ottimo anche per lei (soprattutto se dovete condividere il beauty case): idrata e rivitalizza non solo la pelle del viso ma anche le zone interessate dalla depilazione.

I metodi per ritardare la ricrescita

Quando si è in vacanza, è duro pensare di fare un check quotidiano (o quasi) su gambe, ascelle e bikini. Tutte vorremmo che, almeno per una settimana o due, i peli smettessero di crescere. Missione impossibile, ma qualche rimedio per ritardare la crescita c'è. Eccone due testati per voi.

Gelatina dopo-depilazione, a base di estratti e oli essenziali, è perfetta come lenitivo e come ritardante della ricrescita. Va applicata subito dopo lo strappo e almeno una volta al giorno per i successivi 2-3 giorni.

Ideale per inibire la crescita dei peli dopo la rasatura, ha una consistenza morbida, che si assorbe immediatamente. Contiene Zigolo dolce, estratto di Tartufo (stimola le cellule staminali per aumentare la rigenerazione delle cellule cutanee, inibendo la ricrescita), ed estratto di Carissa (blocca i recettori che sono responsabili della crescita dei peli).

Credit ph: Pexels, Unsplash