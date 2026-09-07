Dopo sole, mare e caldo la cute ha bisogno di nuove attenzioni: ecco come scegliere le creme per la pelle secca più nutrienti per accompagnarla verso l'autunno

Le vacanze sono finite e dopo settimane di caldo, salsedine, vento e giornate trascorse all'aperto, può capitare di sentire la pelle più secca e meno elastica. È proprio questo il momento giusto per cambiare skincare e scegliere creme capaci di nutrire, idratare e restituire alla pelle tutta la sua luminosità. La prima cosa da fare? Puntare su trattamenti più avvolgenti, pensati per accompagnare il passaggio verso l'autunno. Non si tratta di stravolgere la propria routine perché spesso è sufficiente scegliere una fra le creme per la pelle secca da usare a fine estate per trasformare la sensazione di cute che tira in una piacevole morbidezza.

Creme per la pelle secca: a cosa servono e come sceglierle

Le creme per la pelle secca hanno un compito preciso: aiutare la pelle a trattenere l'idratazione e proteggerla dagli sbalzi che arrivano con il cambio di stagione. Dopo l'estate, infatti, la barriera cutanea può essere più fragile e avere bisogno di ingredienti che la aiutino a ritrovare equilibrio. La parola chiave è nutrire, senza appesantire. Tra gli ingredienti più amati troviamo l'acido ialuronico, che dona idratazione e un aspetto più disteso, le ceramidi, importanti per rafforzare la barriera della pelle, e la glicerina, uno degli attivi più efficaci per mantenere la pelle morbida. Anche burro di karité e oli vegetali come quello di jojoba, mandorla dolce e avocado sono preziosi alleati quando la pelle appare secca e spenta.

Le texture per viso e corpo

La scelta della texture dipende molto dalle proprie esigenze. Chi preferisce una sensazione leggera, può optare per creme morbide e facilmente assorbibili, perfette per il giorno. La sera, invece, è il momento ideale per concedersi formule più ricche: la pelle durante la notte è più ricettiva e può beneficiare maggiormente degli ingredienti nutrienti. Anche il corpo merita attenzione dopo l'estate. Gambe, braccia e décolleté sono spesso le zone che mostrano per prime i segni della disidratazione, soprattutto dopo tanti bagni al mare o in piscina. Una crema corpo applicata con costanza dopo la doccia aiuta a mantenere la pelle morbida e uniforme. E se avete la pelle sensibile, il consiglio è scegliere formule delicate, con ingredienti selezionati e texture confortevoli.

Le creme per pelle secca da usare a fine estate

La sua formula combina Urea al 5%, Ceramidi e Fattori di Idratazione Naturale (NMF), ingredienti che aiutano a trattenere l'acqua, nutrire la pelle e rafforzare la barriera protettiva. Dal rapido assorbimento e dalla fragranza delicata, è ideale per l'uso quotidiano anche su pelli sensibili e che necessitano di un trattamento specifico.

Trattamento dalla texture ricca, ha una formula non profumata che nutre, calma la sensazione di pelle che tira e aiuta a proteggere dalle aggressioni esterne senza lasciare residui untuosi. Grazie ai brevetti a base di Ceramidi, Acqua Termale di Uriage e Chronoxine, contribuisce a rafforzare la barriera cutanea e a ridurre immediatamente irritazioni e prurito.

Un balsamo lenitivo pensato per le pelli più fragili e sensibili di tutta la famiglia, ideale quando la pelle appare irritata, secca o bisognosa di maggiore protezione. La formula combina Tribioma, Vitamina B5 al 5%, Madecassoside e burro di Karité, ingredienti selezionati per aiutare a riparare la barriera cutanea, donare sollievo e restituire comfort.

La sua formula agisce su più livelli: dona comfort grazie a ingredienti idratanti capaci di trattenere l'acqua nella pelle e apporta nutrimento attraverso lipidi biomimetici arricchiti con Omega 3, 6 e 9. Nel tempo, il complesso Skin Protect aiuta a rafforzare la barriera cutanea grazie alla combinazione di acido ialuronico, Xyitylglucoside e niacinamide.

Questa crema è perfetta per trattare e idratare la pelle molto secca e con sensazione di prurito. La sua formula ricca con tre ceramidi essenziali, idrata intensamente e in maniera prolungata la pelle molto secca. ​Inoltre, riduce la sensazione di prurito dovuta alla secchezza e aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle.

Grazie alla presenza di olio di girasole bio ed estratti di viola del pensiero, camomilla bio e calendula bio, dona sollievo immediato alle zone più aride, aiutando a ritrovare morbidezza e comfort. La sua consistenza si assorbe rapidamente e lascia la pelle liscia, vellutata e luminosa già dalla prima applicazione.

Balsamo rigenerante pensato per le pelli molto secche, sensibili e soggette a fastidi come prurito e sensazione di disagio, ha una texture ricca ma fondente che dona sollievo immediato e aiuta a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne grazie alla presenza di Ceramidi AD brevettate, oli vegetali di cocco, babassu e girasole e prebiotici.

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