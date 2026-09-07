Amal Clooney e il taglio a zampa d’elefante: un’idea anni ’70 super chic che potrebbe diventare il vostro nuovo taglio jolly per l’estate.

Il debutto è arrivato a Bangkok, durante l’evento The Cartier Dialogues: Women Lighting Path legato alla Cartier Women’s Initiative, dove Amal Clooney ha abbinato il nuovo taglio a un abito lilla geometrico di Prada.

Al posto delle sue solite onde hollywoodiane, Amal ha scelto un taglio medio-lungo compatto, liscio alla radice e con punte che si aprono morbide verso l’esterno, enfatizzate da una riga laterale retrò e dalle schiariture «Cartier panther».

Il merito è del suo hairstylist di fiducia, Dimitris Giannetos, che ha dichiarato di voler creare qualcosa di «senza tempo, chic ma audace». Il tocco anni Settanta è pensato in linea con la costruzione geometrica dell’abito. Ed è un taglio copiabillissimo: basta sapere come funziona.

Cos’è il taglio a zampa d’elefante di Amal Clooney

Il bell-bottom haircut prende il nome dai pantaloni a zampa d’elefante: stretti sulla coscia e aperti al fondo. Tradotto sui capelli significa radici disciplinate e punte che si allargano in una curva arrotondata, effetto campana.

Nel caso di Amal, il taglio è medio-lungo, poco sotto le spalle, con una linea quasi pari e senza vere scalature. Questa struttura compatta, come ha sottolineato anche Vogue Italia, fa apparire le lunghezze più piene e corpose, mentre la piega crea un movimento rimbalzante sulle punte.

Rispetto agli scalati morbidi che abbiamo visto dominare negli ultimi anni, il taglio a zampa d’elefante punta su una linea piena. Non gioca sulle ciocche sfilate, ma sulla brillantezza e sulla curva finale, molto anni ’70 ma incredibilmente attuale.

Giannetos ha completato tutto con una riga laterale marcata e una piega gonfia ma lucidissima. Le schiariture «Cartier panther», distribuite soprattutto sulle lunghezze, sottolineano la forma a campana e alleggeriscono visivamente la massa dei capelli scuri.

A chi sta bene il taglio a campana e come chiederlo in salone

Secondo molti hairstylist, il taglio a campana dà il meglio su chi ha il viso a V o ovale, come Amal Clooney. Le punte che si allargano ammorbidiscono il mento e incorniciano i lineamenti senza appesantirli.

Se il viso è tondo o leggermente quadrato, il trucco è spostare il volume qualche centimetro più in basso, evitando che la «zampa» cada all’altezza delle guance. Così il taglio slancia invece di allargare.

Per i capelli fini la linea compatta è un alleato: niente ciocche svuotate, ma lunghezze piene che, con la piega a campana, sembrano subito più folte. Su capelli molto spessi o ricci, si possono alleggerire leggermente gli strati interni, lasciando però il perimetro esterno pieno e netto.

Al momento di sedervi in poltrona, meglio essere precise. Una frase utile può essere: «Vorrei un taglio medio-lungo, pari e compatto, con punte arrotondate verso l’esterno, in stile Amal Clooney a Bangkok». Mostrare la foto dell’evento Cartier aiuta a evitare malintesi.

Per mantenere la forma, gli esperti consigliano una spuntata ogni sei-otto settimane. È il minimo per tenere il perimetro pieno e le punte abbastanza sane da reggere la piega arrotondata.

Come mettere in piega il taglio a zampa (anche con umidità)

A Bangkok l’aria è satura di umidità, eppure i capelli di Amal erano perfettamente lucidi. Diverse testate di bellezza hanno spiegato che il segreto sta in un buon trattamento anti-crespo abbinato a una piega lavorata con cura, più che in strumenti complicati.

A casa, dopo lo shampoo idratante e un balsamo leggero, applicate un siero termo-protettivo e anti-umidità su lunghezze e punte. Asciugate le radici con una spazzola piatta per mantenerle lisce, poi passate alla spazzola tonda di piccolo diametro, arrotolando solo gli ultimi centimetri verso l’esterno.

Se la manualità con la spazzola non è il vostro forte, potete ottenere un effetto simile con grandi bigodini in velcro applicati sulle punte o con un ferro sottile usato solo negli ultimi cinque centimetri, sempre ruotato verso l’esterno. La riga laterale ben marcata completa subito l’aria anni Settanta.

Per fissare, meglio uno spray leggerissimo anti-umidità o uno spray lucidante sulle lunghezze, evitando la radice. Così il movimento resta elastico e il taglio regge anche a una serata estiva sul lungomare o a una giornata afosa in città, senza trasformarsi in crespo ingestibile.

Il bello del taglio a zampa d’elefante è che non obbliga a rivoluzionare la propria lunghezza, ma cambia subito il carattere della chioma. È elegante quanto basta per l’ufficio, ma con quel volume sulle punte diventa immediatamente glamour anche con un semplice top bianco e un paio di jeans.