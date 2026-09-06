Quando si parla di rughe profonde, la mitica latta blu Nivea cede il passo alla "sorellina": la linea Cellular Epigenetics.

Da oltre un secolo la classica latta blu Nivea campeggia nei bagni italiani, passata da nonne a nipoti come crema tuttofare per viso, mani e corpo. Negli ultimi anni, però, la rete l'ha incoronata quasi come miracolosa crema antirughe low cost, soprattutto contro le rughe più marcate. Ma cosa dicono davvero test indipendenti e dermatologi su questa fama?

Mentre il mercato dell’anti-età si sposta verso l’idea di buon invecchiamento, Nivea ha sviluppato una linea molto diversa dalla storica crema. Si chiama Nivea Cellular Epigenetics e promette di lavorare proprio dove la latta blu si ferma: sulle rughe profonde e sulla qualità strutturale della pelle. Con dati clinici alla mano e una crema giorno definita dai fan la “piccola sorella” della blu, la domanda è inevitabile: ha ancora senso usare la vecchia versione sul viso?

Dalla latta blu alle rughe profonde: cosa fa davvero la crema Nivea

La crema nel barattolo blu è formulata con paraffina liquida, cera microcristallina, lanolina, glicerina e pantenolo. Tradotto: crea una forte barriera occlusiva che trattiene l’acqua negli strati più superficiali e rende la pelle immediatamente più morbida e liscia al tatto. Un test di Altroconsumo su 20 volontari, con due applicazioni al giorno per due settimane, ha confermato una buona capacità idratante e un rapporto qualità/prezzo interessante.

Il punto è che questa formula nasce come crema idratante multiuso, non come vera crema antirughe Nivea mirata alle rughe profonde. Secondo diversi dermatologi, l’effetto “wow” sulle pieghe del viso dipende soprattutto dal gonfiore temporaneo della pelle disidratata, che una volta riempita sembra meno segnata. Ma non contiene attivi come retinolo, peptidi o antiossidanti capaci di stimolare collagene ed elastina, cioè quelli che incidono davvero sulla profondità delle rughe.

Per questo la famosa nivea crema blu rughe profonde funziona solo fino a un certo punto: migliora l’aspetto, non la struttura. È ottima su mani, piedi, gomiti, zone screpolate, sulle pelli molto secche e nei mesi freddi, anche per tutta la famiglia. Sul viso di chi ha tendenza acneica o pelle mista, invece, la componente occlusiva può risultare troppo pesante e favorire lucidità o imperfezioni.

Cosa serve davvero contro le rughe profonde: entra in scena Nivea Cellular Epigenetics

Le rughe profonde non dipendono solo dall’idratazione superficiale, ma da fattori interni ed esterni che nel tempo modificano la pelle. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esposizione cronica ai raggi UV accelera visibilmente l’invecchiamento cutaneo, insieme a inquinamento, fumo, poco sonno e stress. Proprio su questi meccanismi lavora l’epigenetica, la scienza che studia come ambiente e stile di vita possano “accendere” o “spegnere” alcuni geni, inclusi quelli legati all’invecchiamento della pelle.

Beiersdorf, il gruppo a cui appartiene Nivea, ha dedicato quindici anni di ricerca a questo campo, selezionando l’attivo EPICELLINE® dopo aver testato oltre 50 mila ingredienti. Il siero ringiovanente Nivea Cellular Epigenetics combina EPICELLINE®, tre tipi di acido ialuronico e la tecnologia Age Clock, un sistema che misura l’età biologica della pelle per valutarne i progressi. Secondo gli studi clinici Nivea su 43 donne, il 98% mostra segni di ringiovanimento e l’88% vede la pelle più luminosa già dopo il primo utilizzo. Dopo quattro settimane il 100% riferisce un aspetto più giovane.

Accanto al siero c’è la vera “piccola sorella” della latta blu: la crema giorno Age Rewind SPF30, pensata per l’uso quotidiano sul viso. Contiene EPICELLINE‑X®, evoluzione dell’attivo epigenetico, tre tipi di acido ialuronico e filtri UVA/UVB SPF30 che proteggono dal fotoinvecchiamento mentre la formula lavora su dieci segni dell’età, comprese le rughe profonde. In uno studio del 2025 su 54 donne, comunicato dal brand, il 93% ha mostrato segni di ringiovanimento in due settimane su guance, fronte, linee del sorriso e contorno mandibola.

Come passare dalla crema blu alla “sorellina” epigenetica (senza tradire le origini)

Niente strappi con il passato: la latta blu non va bandita, va solo spostata da protagonista a spalla della vostra routine viso. Dopo una detersione delicata, mattina e sera, si applica il siero Cellular Epigenetics su viso e collo, seguito di giorno dalla crema Age Rewind SPF30.

Così la pelle riceve attivi specifici contro le rughe profonde e, grazie all’SPF30, una protezione continua dal foto-invecchiamento. La crema blu rimane perfetta su mani, piedi e zone molto secche, dove la sua azione barriera è davvero imbattibile. Secondo i dati diffusi da Nivea, con questa combinazione i miglioramenti in luminosità compaiono già dopo circa due settimane, mentre sulle rughe profonde servono alcune settimane di costanza in più.