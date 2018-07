Una boccata d'ossigeno anche per la pelle, con i trattamenti per il viso dal potere dinamizzante

L'ossigeno, oltre a essere vitale per la funzione dell'organismo umano, è anche uno degli ingredienti per la cura della pelle da tenere d'occhio.

La sua importanza deriva dal fatto che è proprio lui il responsabile del trasporto delle sostanze nutritive alle cellule ed è quindi in grado di stimolarne la vitalità e la giovinezza.

Creme all'ossigeno per il viso, o per il contorno occhi, lozioni, maschere e non solo: l'ossigeno arricchisce numerose formule e svolge un'importante azione anti-age che migliora il microcircolo, stimola il turnover cellulare, rivitalizza e schiarisce la pelle.

E voi, lo avete già inserito nella vostra skincare routine?

Scoprite i prodotti per la cura della pelle a base di ossigeno.

Stimola la produzione dell'ossigeno all'interno delle cellule per ottenere una pelle più levigata, liscia e compatta, combatte la fatica e gli effetti dello stress ambientale, donando idratazione e turgore alla pelle, mentre svolge una delicata azione peeling quotidiana. Si applica di sera con un dischetto di cotone dopo la detersione.

Permette alla pelle di respirare, liberandola dalle tossine e dalle imperfezioni causate dalle aggressioni esterne. Ha una texture fresca e leggera, arricchita con estratto di Alga Clorella e Life Plankton

Supporta il processo di rigenerazione della pelle che avviene durante la notte, incrementando il livello di ossigeno presente nelle cellule e permettendo loro di assorbirlo al meglio, oltre a stimolare la sintesi di Collagene per una pelle più compatta.

Arricchita con O2 Fix System, infonde una dose di ossigeno nella pelle, che risulterà piena di energia, luminosa e tonificata. Ideale per combattere i segni del tempo.

Ha un effetto anti-fatica immediato, racchiuso in un complesso di ossigeno, vitamine e caffeina, che in soli 2-3 minuti dona una pelle vitale, luminosa e rigenerata.

La pelle torna a respirare con il trattamento 24h ideale per le pelli disidratate, irritate e congestionate. Idrata, purifica, illumina e ripristina elasticità e freschezza.

Specifica per il contorno occhi, questa crema-gel dall'effetto rinfrescante è un invito a fermarsi a respirare, mentre la sua Clean Air Technology rivitalizza l'aspetto degli occhi stanchi, agendo su occhiaie e gonfiore.

Agisce durante la notte per ripristinare i livelli di benessere ottimale della pelle segnata da uno stress cronico. Contiene ossigeno micro-incapsulato, potenti estratti botanici ed elementi bio-attivi che lavorano in sinergia con i naturali processi notturni di rigenerazione cutanea.

La crema giorno con il 99% di ingredienti di origine naturale dona un boost di ossigeno e idratazione alla pelle, per stimolare il metabolismo delle cellule e rivitalizzarle. Con ossigeno dalle alghe marine e acqua glaciale.

Si ispira al trattamento in Spa a base di ossigeno che ha reso celebre il brand. Formulata con O2, questa bubble mask si attiva al contatto e con un unico gesto in pochi minuti deterge, esfolia, detossina, stimola e lascia la pelle idratata.

Graphic Credits: Elisa Costa

Photo Credits: Mondadori Photo