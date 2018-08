Avete preso il sole e ora volete sapere come mantenere l'abbronzatura senza spellarvi? Siete nel posto giusto.

1. Preparate la pelle

Preparare la pelle al sole è uno step cruciale nella beauty routine estiva. Rimuovere le cellule morte con uno scrub meccanico è importantissimo, tanto quanto servirsi di integratori a base di ingredienti naturali e servirsi di attivatori per ottenere una tintarella intensa e duratura.

Erbamea Carosole capsule vegetali - Filorga Scrub & Peel - Bioline Jatò Sundefense attivatore abbronzatura

2. Proteggete la pelle sotto al sole

Usare un ottimo SPF sotto al sole - in città come in spiaggia - è il segreto per una pelle sana, abbronzata in maniera naturale e priva di macchie e scottature. Scegliete dunque delle formule altamente performanti con un filtro alto. Se - dopo aver già abituato la pelle al sole - volete scendere con il filtro affidatevi a prodotti di alta qualità, ma non esagerate.





Ultrasun Body 30 (esclusiva QVC Italia) - Collistar Spray solare protezione attiva SPF 50+ - Sunwards SPF 15

3. Idratate bene la pelle dopo l'esposizione

Durante l'espozione la pelle potrebbe irritarsi. Restituitele comfort e idratazione scegliendo un buon doposole. Prendetene uno specifico anche per la delicata pelle del viso.

Comfort Zone Sun Soul Body Cream - Hawaiian Tropic Slik Idratation Air Soft - Pupa Super Crema Viso Dopo Sole

4. Idratatevi anche da dentro bevendo molto

Lo sapevate? L'acqua idrata la nostra pelle! Bevetene in quantità aiudando inoltre l'organismo a drenare i liquidi e smaltire le tossine. L'acqua da sola va benissimo, per un boost di benessere e un pieno di vitamine e antiossidante provate a gustarla fredda con un tocco di menta e succo di limone.

5. Esfoliate dolcemente

Anche da abbronzate è importantissimo rimuovere gli strati superiori della pelle con un esfoliante leggero. Provateli in crema super idratante o nel pratico formato gel doccia infuso di microparticelle scrubbanti naturali. Il risultato? Abbronzatura impeccabile e pelle luminosa e morbida.

Lavera gel doccia esfoliante - Nuxe Body gommage corpo fondente - L'Occitane En Provence Gommage Riche Corps

6. Prediligete docce tiepide e veloci

Al bando i bagni caldi, sì alle docce tiepide e veloci, per detergere e tonificare la pelle senza aggredirla. Prediligete formule delicate, idratanti e nutrienti per mantenerne intatto il film idrolipidico.

Simply Zen Sensorials Balancing Body Wash - David Mallett Hair and Body Wash - Crabtree & Evelyn Rosewater & Pink Peppercorn Hydrating body wash

7. Aiutatevi con l'autoabbronzante

Dimenticate le formule pesanti e dall'odore sgradevole. I nuovi autoabbronzanti sono facili da applicare, hanno un odore gradevole e aiutano la pelle abbronzata a risplendere grazie alle loro particelle dall'effetto naturale. Un must have irrinunciabile: provateli e poi ringraziateci!

Chanel Soleil Identité - Uriage Bariésun - Pocket Sun

8. Enfatizzate la tintarella con il make up

Siete appena tornate dalle vacanze ma vi vedete ingrigite? Ragalate un boost in più al vostro viso sperimentando con il make up. Un buon bronzer dalla texture sottile può essere spolverato su tutto il volto per enfatizzare la tintarella, mentre prodotti smart come ombretti dai toni caldi e gloss luminosi ravvivano sguardo e viso per un effetto sunny-glow assicurato.

Kiko Jelly Jungle Lipgloss - Urban Decay Beached Bronzer - Marc Jacobs Beautyh Eye Conic Coconut

9. Evitate, quando potete, l'aria condizionata

L'aria condizionata secca e deidrata la pelle. Se potete evitatela in casa, in auto e in ufficio - nei limiti del quieto vivere - mentre, se siete in aereo, scongiuratene l'effetto proteggendo la pelle con una maschera extra idratante da fare in volo.

