Obiettivo: remise en forme. Ovvero, ricominciare a usare l'anticellulite dimenticato durante l'inverno. Tra le novità di stagione, quelli ad azione completa e adatti anche per braccia, addome e pancia

Argomento sempre delicato, quando arriva la bella stagione bisogna iniziare ad affrontarlo: la cellulite accomuna un po’ tutte le donne, circa il 90%, e praticamente tutte iniziano a farci i conti in questo periodo dell’anno. Premesso che l’azione di creme e gel dev’essere accompagnata da una dieta bilanciata e dall’attività sportiva, nella scelta di un anticellulite bisogna puntare su quelli ad azione completa che, oltre a eliminare i grassi in eccesso, stimolano la microcircolazione locale e nutrono la pelle così da mantenerla elastica e compatta. E per le più esigenti, prodotti adatti anche per pancia, braccia e glutei. Tutto in uno insomma.



Natural Gel Snellente, Somatoline

Composto dal 95% di ingredienti naturali, è una delle novità del marchio specializzato nella lotta contro la buccia d’arancia. Svolge tre azione: azione lipolitica grazie alla caffeina, al pepe rosa e al melograno; stimolo del microcircolo e drenaggio dei liquidi grazie allo zenzero e alla menta piperita; nutrizione ed elasticità epidermica grazie all’olio di argan. Inoltre all’interno si trovano anche alcuni oli naturali, tra cui lavanda, arancia e geranio, che donano un profumo molto gradevole.

CellZero Trattamento Intensivo in crema contro gli inestetismi della cellulite, Mediterranea

Novità di marzo, questa crema ha una consistenza molto morbida e aiuta a riattiva il microcircolo. Inoltre svolge un’azione drenante ed elimina lo stoccaggio delle adiposità localizzate.

Siero Intensivo Corpo Anticellulite, Maison Bio

Presentato a fine 2017, questo siero agisce su due fronti: da un lato, grazie alla caffeina, l’ippocastano e la centella asiatica combatte gli inestetismi della cellulite, dall’altro grazie all’aloe vera stimola la produzione di collagene così da mantenere idratata la pelle.

Rose Pepper, Apivita

Novità di fine gennaio del marchio greco, Rose Pepper è una linea completa per combattere gli inestetismi della cellulite, pensato per donne che cercano un approccio completo e a base olistico e omeopatico. La linea è composta da 5 prodotti a base di pepe rosa: lo shower gel non solo deterge ma svolge un’azione antiossidante e tonificante, oltre a migliorare l’umore, l’esfoliante in crema rimuove le cellule morte detossinando la pelle in profondità e stimolando la microcircolazione; la crema corpo, oltre a idratare, rimodella la figura grazie al caffè verde e al pepe rosa mentre il siero e l’olio da massaggio stimolano lo scioglimento dei grassi, mantengono la pelle compatta ed eliminano la ritenzione idrica.

Active Booster-Body Active, Comfort Zone

Della nuova linea Body Active, composta da tre prodotti, il booster è ricco di caffeina e carnicina, due ingredienti fondamentali nella lotta alla buccia d’arancia. Particolarità della linea è la sua sinergia con lo sport: Body Active è infatti stata pensata per essere stesa prima dell’attività sportiva, è un trattamento intensivo ad azione termogenica che si attiva proprio grazie al movimento.

Anti Aging Body Serum, Susanne Kaufmann

Il mix di ingredienti aiuta a separare le cellule adipose da quelle proteiche così da contrastare la causa della cellulite; applicato due volte al giorno, aiuta anche la compattezza cutanea e a mantenere idratata la pelle.

Body Fit, Clarins

Novità del 2017, si ripresenta questa stagione visto il successo decretato dalle donne. Il principio alla base è stata la scoperta da parte del marchio di 3 adipociti alla base della comparsa della cellulite. Da qui una formulazione che sfrutta le proprietà dell’estratto di foglie di cotogno. Questo ingredienti, in sinergia con la menta acquatica e l’estratto di scabiosa, stimola l’azione di eliminazione dei grassi. Questo garantisce energia continua al metabolismo.

Linea Natural Benex, Erboristeria Magentina

Composta da 7 prodotti, obiettivo di questa linea non è solo combattere la cellulite, per cui c’è l’Anticellulite Effetto Urto, ma anche quello di eliminare gonfiore, stanchezza e migliorare la circolazione delle gambe, tutto a base di ingredienti naturali. In particolare, il Gel Anticellulite agisce su gambe, cosce, glutei e addome: menta, edera, eucalipto, caffeina e centella asiatica drenano e depurano queste aree così da combattere l’accumulo di grassi e migliorare il rallentamento della circolazione.

Thè Bio Minceur Express, LPG

Non una crema o un gel ma un tè pensato per tutte coloro che vogliono, anche, iniziare una dieta. A base di tè verde cinese, ortica, finocchio, menta e zenzero, si consuma due volte al giorno per 14 giorni così da bruciare i grassi, drenare e disintossicare l’organismo. Le piante scelte infatti sono tutte riconosciute per le loro proprietà snellenti.

Booster Snellente Corpo- ReduXcell, Bionike

Si applica 2 volte al giorno per 4 settimane la novità di Bionike arricchita con 5 sfere massaggianti che aiutano a migliorare l’effetto. La sua azione permette non solo di eliminare i grassi già stoccati ma anche di prevenire la comparsa di nuovi accumuli. Studiato per le cosce, è adatto anche per pancia, glutei, gambe e braccia.

Body Slim-Trattamento Snellente Globale, Lierac

Pensato per le donne che cercano un’azione globale, si tratta di una crema-gel che tonifica, migliora la silhouette e la qualità della pelle. Il complesso all’interno, il Morpho 4D, composto anche da caffeina attiva, aiuta a destoccare, tonificare e levigare la pelle grazie alla riattivazione del metabolismo cellulare.

Snellente 7 Notti Ultra Intensivo Gel Fresco, Somatoline

Il best-seller del marchio si rinnova con una texture più leggera e fresca adatta per l’estate. Alla base sempre lo stesso principio: grazie al BioGelSlim7-Complex, ricco di sale marino, svolge le tre azioni lipolitica, drenante e anti-stoccaggio. La nuova texture rinfresca e si modifica con il massaggio così da fondersi con la pelle.

Photo Credits: Unsplash