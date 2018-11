Molto nutrienti, alcuni adatti anche per impacchi notturni, con ingredienti naturali idratanti e profumati, i balsami per le labbra sono il prodotto indispensabile per le giornate invernali

Spesso in stick, comodo, pratico e soprattutto protettivo: se già tutto l’anno andrebbe usato, l’autunno-inverno è la stagione prediletta per il burrocacao.



Morbido, una veloce passata, aiuta a proteggere le labbra dai danni soprattutto di freddo e basse temperature, oltre a colorare leggermente o ad avere profumazioni invitanti.



Sotto una carrellata selezionate da Grazia.it tra novità e grandi classici.

Baume Lèvres Réparateur, Clarins

Molto intensivo, questo balsamo si fonde completamente con le labbra perché composto da cera di rosa e burro di karitè che aiutano a rigenerare la pelle dalle screpolature, a idratarle lasciandole morbide. Inoltre, colora leggermente.

Balsamo labbra, Dolomia

Questo stick è pensato per affrontare e proteggere da tutti gli agenti esterni, freddo, sbalzi termici, inquinamento e raggi UV grazie a un sistema di filtri che mantiene la normale idratazione e morbidezza.

Reve de Miel, Nuxe

Ultra nutriente e riparatore, questo balsamo è ricco di propoli e di burro di karitè, adatto per le labbra molto rovinate e screpolate.

Pro Lip Balm, Elizabeth Arden

Con SPF30, questo balsamo protegge dai danni dei raggi UVA creando un vero e proprio schermo protettivo ad altissima protezione.

Balsamo Labbra Formula Pura, Deborah Milano

Disponibile in 8 nuance, questo burrocacao dona un leggerissimo colore, in questo caso un delicato rosso, scherma le labbra dai danni dei raggi UV grazie a un SPF25 e contiene ingredienti che idratano a fondo proteggendo dai danni esterni.

Noagy, Skinius

A base di microsfere di acido ialuronico e complessi idratanti, questo balsamo può essere usato sia durante il giorno oppure la sera con un’applicazione più intensa così da nutrire, rigenerare e svolgere un’azione anti-age.

Lip Balm, Susanne Kaufmann

Camomilla, vitamine, oli vegetali e cera d’api aiutano a mantenere idratate le labbra con una sola passata.

Buttermask, Kiehl’s

Alternativa al classico da giorno, questo burrocacao funge più da maschera per le labbra da applicare la sera e da lasciare agire tutta notte. All’interno l’olio di cocco e il burro di mango aiutano a riparare a fondo le labbra. Volendo, può essere usato anche come balsamo durante il giorno.

Silky Lip Balm, Douglas Collection

Per le amanti dei barattolini e dei burrocacao profumati, la collezione di Douglas profuma di macaron al lampone e lascia un leggero velo rosato sulle labbra.

Stick Labbra Olio di Rosa Mosqueta, Maison Bio

Al profumo di rosa, lo stick contiene infatti olio di rosa mosqueta che aiuta a rendere le labbra più morbide; inoltre l’estratto di aloe vera mantiene la zona costantemente idratata.



Phyto Lip Twist Balm, Sisley

Leggermente rosata, il 16 Balm di Sisley ha una copertura trasparente e molto leggera che non appesantisce le labbra ma le lascia molto morbide e levigante fondendosi con esse.

Floribunda Lip Balm, & Other Stories

All’interno estratti di rosa, miele e zafferano, questo burrocacao in barattolo è molto nutriente e lascia le labbra leggermente colorate e profumate.

Sacred Nature Lipstick, Comfort Zone

Composto dal 100% di ingredienti di origine naturale, lo stick di Comfort Zone è pensato per i climi freddi e le giornate ventose; all’interno il burro di karitè e l’olio di ricino, entrambi ottimi rimedi contro le screpolature.

Zéro D Crème Contour, CBN

Pensato per i contorni e per chi ama i prodotti due in uno, questa crema è adatta sia per il contorno occhi sia per quello delle labbra, oltre a svolgere un’azione nutriente e idratante altamente intensa sulle labbra stesse.



Silky Lips, Alma K

Olio di enotera e di vinaccioli aiutano a proteggere le labbra, riparandole se necessario, e illuminandole delicatamente.

Classic Care, Labello

Grande classico, il burrocacao Classic Care della Labello è una formula invariata nel tempo che idrata immediatamente e intensamente le labbra, grazie al burro di karitè e a un mix di oli naturali, per 24 ore.

In più, il consiglio di Grazia.it

Fix It, Dior

Questo stick multiuso si può applicare sulle piccole discromie del viso, sulle occhiaie o le zone d’ombra oltre sulle labbra creando una base che non secca la pelle e aiuta a preparare all’applicazione di burrocacao e rossetto.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash