Spray viso e gambe per donare sollievo dopo il caldo della giornata, travel kit e prodotti multiuso: quando lo spazio è poco, il beauty case dev'essere compatto e funzionale

Viaggio zaino in spalla quest’estate? Il bagaglio dovrà essere compatto e super leggero così come il beauty case che dovrà contenere anche prodotti furbi, alcuni rinfrescanti per dare sollievo a fine giornata, altri in formato XS così da pesare meno.

Grazia.it ne ha selezionati 19 tra cui scegliere, alcuni anche multitasking.

Travel Kit Sun, Susanne Kaufmann

Un mini kit con l’essenziale per proteggere la pelle dal sole grazie a 5 prodotti tra cui la protezione solare viso con SPF30 adatta a tutti i tipi di pelle a partire dai 6 mesi, la protezione corpo con SPF25, organica al 70% e dalla texture impalpabile, l’aftersun, lo spray rivitalizzante per il viso altamente rinfrescante e ricco di acido ialuronico e il lip balm.

Travel Kit, L:A Bruket

All’interno 5 prodotti viso adatti per la routine quotidiana tra detergente, tonico, siero, crema e maschera settimanale a base di argilla.

Cactus Flower & Tibetan Ginseng Hydrating Mist, Kiehl’s

In spray, ha proprietà lenitive e rinfrescanti e mantiene la pelle idratata anche con le alte temperature. All’interno un mix di fiore di cactus, per idratare, radice di ginseng, per aumentare la respirazione cellulare, lavanda, rosmarino e geranio per detossinare e proteggere dalla aggressioni esterne.

Bamboo Shot Mask, Erborian

L’acqua di bamboo è ricca di proprietà idratanti che donano una sferzata di energia al viso, oltre a rimpolparlo e rinfrescarlo. La si lascia in posa per 15 minuti e si prova un’immediata sensazione di sollievo, ideale anche dopo una giornata sotto al sole perché ricarica la pelle di acqua.

Fab Skin Jet Set, Madara

All’interno cinque prodotti essenziali 100% naturali tra cui l’acqua micellare a base di succo di aloe vera, lo scrub esfoliante che si trasforma in latte a contatto con acqua e pelle, e la crema maschera SOS pensata proprio per i lunghi viaggi e per le pelli più spente e disidratate.

Sports BB SPF50+, Shiseido

Pensata per gli sportivi, questa protezione solare è adatta anche per chi passerà tanto tempo all’aria aperta e per chi ha in mente di camminare molto perché resiste ad acqua e sudore.

Dischetti viso Perfezionanti e Purificanti, Korff

Adatti per le pelli miste e impure, questi dischetti sono una novità del marchio e aiutano a regolare la produzione sebacea così da mantenere sempre il viso pulito e matt. Possono essere usati tutti i giorni, per un’azione booster, come trattamento settimanale, 2-3 volte alla sera, oppure come maschera lasciando in posa il dischetto circa 10 minuti.

Departure, Aēsop

7 prodotti in formato travel pensati per non appesantire il bagaglio e per detergere e idratare il viso. Tra questi la Blue Chamomille Facial Hydrating Masque, adatta sia dopo un viaggio in volo sia dopo giornata trascorse all’aria aperta perché favorisce la ritenzione dell’acqua. Inoltre è presente anche un sapone per le mani e una crema, dentifricio e collutorio.



Let’s Get Luminous Brightening Essential Set, OleHenriksen

Un mini kit ideale se la propria pelle ha bisogno di essere illuminata; all’interno tre prodotti best seller del marchio a base di vitamina C per idratare e levigare donando un aspetto radioso.

Watermelon Mask, Primark

Si applica prima di coricarsi, così da garantire un migliore risultato, e dona idratazione e nutrimento alla pelle provata dopo una giornata all’aria aperta.

Saponaria Bagnoschiuma & Shampoo No Lacrime, Vivaiodays

Ispirato all’antica Inghilterra, è un prodotto multitasking a base di camomilla, estratto di malva e saponaria, usata in Inghilterra per lavarsi e che allevia anche piccoli pruriti e sfoghi cutanei. Bio, Vivaiodays è un brand nato per i bambini ma che piace molto anche agli adulti per le sue formule sensibili.

Puff&Go, Sephora

Lo shampoo secco è ideale per avere sempre una chioma in ordine, oltre a donarle anche un po’ di volume.

Spazzola Ovale Piccola Verde, Tek

In legno di frassino e con dente corto, questa spazzola è la classica misura da viaggio e 100% naturale, adatta per tutti i tipi di capelli e vegana.



Acqua Spray, Biopoint Solaire

Idrata, rinfresca e tonifica, questo spray è un booster a base di aloe vera adatto dopo un aggiornata trascorsa all’aperto, in spiaggia o meno.

Dual Palette Blusher Duo Candy Castle, Dear Dahlia

Comodo e pratico, contiene due cialde di tonalità calde per enfatizzare la propria abbronzatura e possono essere stese su labbra, occhi e guance.

Lisspad-Guanto per la Depilazione, Bottega Verde

Per chi prevede una vacanza sempre in giro, con poco tempo, questa è la giusta alternativa per chi vuole tenere a bada i peli: pratico e indolore, è un guanto con 5 dischetti di ricambio, ognuno può essere usato fino a 4 volte, che depila su gambe, braccia e viso in maniera veloce.

Minibrosse Pink, HQ

Questa spazzola detergente per il viso è ergonomica e la funzione vibrante aiuta l’assorbimento del gel così da lasciare la pelle detersa in profondità. La si utilizza su tutto il viso, dopo aver steso il detergente ed è nel formato XS, pratica per lo zaino.

Olio di Argan Purissimo, Incarose

Adatto perché è multitasking, ideale per capelli, corpo, viso e unghie, dona elasticità alla pelle e combatte le smagliature, inoltre rende la chioma più luminosa e nutrita ed è adatto per chi pensa di trascorrere le proprie vacanze all’aria aperta.

Fresh Legs, VeraLab

Completamente naturale, questo spray si spruzza ogni volta che si vuole perché limita il senso di pesantezza stimolando la microcircolazione e regala un effetto freddo immediato per gambe più leggere.