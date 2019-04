Labbra screpolate? Ecco le soluzioni giuste per nutrirle al meglio

Le labbra sono una delle zone più delicate del viso (insieme al contorno occhi) ed è normale che le aggressioni esterne possano renderle ancora più fragili e secche.

Via libera, allora, a trattamenti specifici e mirati, dai burrocacao ai balsami labbra anti-age fino ai balm colorati dall'effetto rimpolpante per una bocca subito più morbida.





Il segreto è scegliere prodotti idratanti e nutrienti e applicarli più volte durante il giorno (anche sul rossetto preferito). Ecco 10 prodotti labbra che abbiamo testato per voi e che sono nella nostra top ten.

Delizioso balsamo per le labbra naturalmente profumato, contiene oli vegetali nutrienti alla Rosa. Ideale per le green addicted.

Questo gloss che si fonde con le labbra contiene un mix di ingredienti super idratanti: pro-ceramide vegetale con azione emolliente, microsfere di acido ialuronico, vitamine E-C con azione antiossidante, microcristalli con azione illuminante ed estratto di Rosa alpina.

Questo balsamo labbra senza colorazione è ricco di ingredienti organici e oli curativi.

Tre ingredienti naturali sono nel cuore della formula di questo balsamo: burro di karitè, ricco di vitamine A, D, E e F; olio di cocco che oltre alla sua nota funzione idratante, ha uno straordinario effetto anti-aging, ed estratto di miele, toccasana per la pelle delicata delle labbra.

Naturale al 100%, è una miscela artigianale di oli rigeneranti infusa con acido ialuronico incapsulato, capace di donare alle labbra maggior volume, elasticità e idratazione.

Con olio di jojoba e olio di mandorla bio, questo burrocacao è caratterizzato da una leggera fragranza di limone mixata con le note calde della vaniglia.

Regala un naturale effetto luminoso grazie al mix di olio di Cocco e di Moringa e all'Estratto di Ciliegia Acerola, noto per le sue proprietà anti-ossidanti.

Due ricette ricche di attivi vegetali per assicurare nutrimento, protezione e morbidezza a queste delicate zone del corpo: oltre al lucidalabbra illuminante ed emolliente, questo kit contiene anche la Crema per le Mani resa ancora più piacevole da un delicato bouquet fiorito.

Vero e proprio rescue remedy per labbra in cerca di sollievo, ha una formula curativa per una rigenerazione intensa a base di echinacea bio, antinfiammatoria, e melissa bio (antivirale e e antimicrobica).

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Unsplash.com