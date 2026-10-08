Bordeaux, rosso vino, viola uva e verde oliva: la manicure di stagione prende ispirazione da vigneti e vendemmia, tra finish glossy, cat eye e sfumature profonde

Quest'anno la manicure non si indossa, si beve. Bordeaux intenso, rosso vino, viola uva e verde oliva sono i colori più interessanti del momento. Ispirate a vigneti, degustazioni, momenti di convivialità e brindisi infiniti, le vineyard nails trasformano la nail art in una dichiarazione di intenti: vivere al massimo, puntando sull'intensità.

In questo modo, i colori e le texture della vendemmia si trasformano così in manicure profonde, glossy e magnetiche, tra sfumature Merlot, riflessi cat eye e verdi ispirati alle foglie della vite. Più che una singola nail art, le vineyard nails esprimono un intero mood cromatico e stilistico - e probabilmente il modo più chic di indossare i colori dell’autunno.

Vineyard Nails: 12 idee per una manicure autunnale di tendenza

Abbiamo selezionato 12 nail art a tema vino, vendemmia e vigna. Un mix di colori intensi, decorazioni luminose e finiture glam. Scorrete la gallery e scegliete lo stile delle vostre unghie autunnali.

1. Vineyard nails bordeaux: la French manicure si tinge di rosso vino

2. Vineyard nails effetto cat eye: il color vino diventa magnetico

3. Unghie color vino cromate: la manicure Burgundy Chrome più luminosa

4. Olive green nails: il verde oliva che porta il vigneto sulle unghie

5. Unghie bordeaux gioiello: le Vineyard nails con dettagli metallici

6. Purple cat eye nails: la manicure viola ispirata ai riflessi dell’uva

7. Vino fragolino: il color uva più dolce sulle unghie

8. Unghie verde oliva effetto vetro: la manicure ispirata ai vigneti

9. Wine nails: il bordeaux scurissimo che sembra un calice di vino rosso

10. Vino rosé: la manicure rosa trasparente effetto jelly

11. Vineyard nails dark: vino, viola e rosso si incontrano nella nail art glam

12. Red wine nails: la manicure rosso vino lucida e profondissima

Credits Ph.: Getty Images

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