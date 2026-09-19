Dalle unghie nude e lattiginose al rosso laccato, passando per effetti cat-eye e dettagli metallici: le tendenze unghie autunno/inverno 2026 viste sulle passerelle

Dopo mesi di rosa trasparenti, superfici lattiginose e manicure dall’effetto quasi naturale, la stagione autunnale porta con sé colori più intensi e riflessi magnetici sulle unghie. Ma non è un ritorno alla manicure vistosa tout court: accanto al rosso laccato e alle unghie più lunghe convivono nude velati, sfumature minerali e superfici cromate, come confermato dalle tendenze unghie autunno/inverno 2026 viste sulle passerelle.

Tendenze unghie autunno/inverno 2026: la forma

La forma torna ad avere un ruolo importante. La mandorla continua a essere una delle silhouette più eleganti per slanciare visivamente le dita, mentre lo stiletto accentua la componente più grafica e scenografica della manicure. Sono forme che funzionano soprattutto quando la superficie dell’unghia rimane relativamente pulita. Anche le lunghezze, però, non seguono una regola unica: accanto alle unghie più lunghe resistono quelle corte e curate, spesso valorizzate da un semplice velo di colore o da un finish lucido.

Tendenze unghie autunno/inverno 2026: manicure ispirate alle pietre naturali

Tra le tendenze più interessanti della stagione ci sono gli effetti ispirati alle pietre naturali. Quarzo, marmo e minerali diventano un riferimento importante quando si tratta di costruire su basi trasparenti o lattiginose. Il lilla, il rosa freddo, il bianco perlaceo e le sfumature grigiastre si sovrappongono creando un effetto che non è mai uniforme. L’unghia sembra così racchiudere più strati di colore, proprio come una pietra osservata da vicino.

Il minimal ancora protagonista

Resta forte anche la voglia di unghie minimal. Le manicure nude dell’autunno non sono necessariamente beige o completamente coprenti: si fanno rosate, sabbiate, lattiginose, con pigmenti molto sottili che lasciano intravedere la naturalezza dell’unghia. Il finish può essere appena lucido oppure più luminoso, ma l’obiettivo rimane lo stesso: dare alle mani un aspetto ordinato e sofisticato ma mai artificiale.

Il colore non è più necessariamente piatto e uniforme, ma può cambiare a seconda della luce, creando riflessi che si spostano sulla superficie dell’unghia. È il caso del cat-eye, che per la stagione autunnale trova una nuova eleganza nelle tonalità del malva, del taupe, del marrone freddo e del grigio grafite. L’effetto magnetico concentra la luce in una zona dell’unghia e la fa sembrare in movimento quando cambiano l’angolazione o l’illuminazione. Il risultato è quasi tridimensionale, ma senza ricorrere a decorazioni o applicazioni.

Tendenze unghie autunno/inverno 2026: tra finiture metal e rosso intramontabile

La stessa attenzione alla profondità si ritrova nelle manicure cromate e metalliche, che per l’autunno possono essere interpretate in modo meno uniforme rispetto alle versioni estive. Argento, platino, oro pallido e riflessi più scuri entrano in gioco anche come accenti, su tutta l’unghia oppure soltanto su una parte della superficie.

E poi c’è il rosso, che con l’arrivo dell’autunno torna naturalmente al centro della scena. Scarlatto, rubino, ciliegia scura o semplicemente rosso laccato: è il colore che più di ogni altro riesce a dare carattere alle mani, anche da solo. La sua forza sta proprio nella semplicità. Su un’unghia corta e dalla forma regolare assume un’attitudine più classica; su una mandorla lunga diventa invece più sofisticato e sensuale. In entrambi i casi funziona come un vero elemento del guardaroba, capace di dialogare con nero, grigio, marrone e con i toni più caldi tipici della stagione.

Punk attitude su unghie extra long

Per chi invece ama una manicure più espressiva, tornano le decorazioni tridimensionali e i dettagli dall’attitudine punk. Le unghie lunghe diventano una superficie sulla quale inserire piccoli elementi metallici, micro-borchie, applicazioni argentate o dorate e persino piercing, ma non è necessario ricoprire l’unghia di decorazioni. Un singolo dettaglio sulla punta, vicino alla lunula o lungo il bordo laterale è più che sufficiente.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics