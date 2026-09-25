Tra richiami vintage, sfumature color vino e celebrity addicted, le burgundy nails si confermano la manicure più elegante della stagione.

C'è un colore che ogni anno torna puntuale con l'arrivo dei primi maglioni, delle giacche in pelle e delle giornate che si accorciano. È il burgundy, quella sfumatura intensa a metà strada tra il rosso vino, il bordeaux e l'oxblood che riesce a essere sofisticata, sensuale e incredibilmente versatile. Per l'autunno, le burgundy nails si confermano ancora una volta tra le manicure più richieste, conquistando celebrity, nail artist e social network.

Secondo diversi esperti del settore, infatti, le tonalità vino, rubino e bordeaux saranno tra le protagoniste assolute della stagione fredda.

Il fascino senza tempo del bordeaux

Il successo del burgundy non nasce oggi. Questa tonalità affonda le sue radici nella storia della moda e della bellezza, dove il bordeaux è da sempre associato a eleganza, lusso e carattere. Il nome stesso deriva dalla Borgogna, la celebre regione francese famosa per i suoi vini rossi profondi e corposi, da cui il colore prende ispirazione.

Nel mondo beauty, una delle sue consacrazioni più celebri risale agli anni Novanta con il leggendario smalto Rouge Noir di Chanel. Nato nel 1994 su richiesta di Karl Lagerfeld per accompagnare una collezione in bianco e nero, diventò rapidamente un fenomeno globale, conquistando star come Madonna e trasformandosi in uno degli smalti più iconici di sempre.

Perché il burgundy torna ogni autunno

Se i colori pastello dominano la primavera e le tonalità lattiginose l'estate, l'autunno appartiene ai rossi profondi. Il burgundy richiama immediatamente le sfumature del vino rosso, delle foglie che cambiano colore e dei tessuti più ricchi tipici della stagione. È una nuance che trasmette calore ma anche mistero, risultando più sofisticata del classico rosso acceso e meno severa del nero.

Un altro motivo del suo successo è la versatilità. Sta bene sulle unghie corte e squadrate, ma valorizza anche le forme più affusolate come mandorla e ovali. Inoltre si abbina facilmente ai colori protagonisti del guardaroba autunnale: cioccolato, grigio antracite, cammello, blu navy e verde bosco.

Le celebrity che non rinunciano alle burgundy nails

A contribuire al ritorno della manicure bordeaux sono anche le celebrity. Selena Gomez è tra le più fedeli a questa tonalità e negli ultimi anni ha sfoggiato più volte manicure color oxblood e burgundy, trasformandole in una delle sue firme beauty.

Anche Hailey Bieber, spesso capace di influenzare le tendenze beauty globali, ha scelto una manicure oxblood lucida per inaugurare la stagione autunnale, mentre Alexa Chung e Lily James hanno più volte puntato su sfumature vino rosso per completare i loro look dal gusto effortless chic.

Tra le fan delle tonalità più profonde troviamo inoltre Julianne Moore e Anne Hathaway, che hanno recentemente scelto manicure dai riflessi burgundy e black cherry, confermando la centralità dei rossi scuri nelle tendenze manicure del momento.

Burgundy, wine, maroon o oxblood: le differenze

Sotto l'etichetta "burgundy nails" si nasconde in realtà un'intera famiglia di colori. Il burgundy classico presenta sottotoni violacei, il maroon tende maggiormente al marrone, il wine red richiama il rosso del vino più intenso mentre l'oxblood rappresenta la versione più scura e drammatica, quasi nera in alcune condizioni di luce.

La tendenza dell'autunno punta proprio su queste sfumature profonde e multisfaccettate, capaci di cambiare aspetto a seconda della luce e della finitura scelta.

Come indossare le burgundy nails nel 2026

Per questa stagione la manicure bordeaux si rinnova attraverso dettagli contemporanei.

Le versioni più amate restano quelle monocromatiche e ultra glossy, ma non mancano reinterpretazioni più creative come la french manicure burgundy, gli effetti cat eye, le finiture cromate e le nail art minimal con dettagli metallici.

La regola è una sola: puntare su tonalità profonde, ricche e luminose. Perché se c'è un colore capace di racchiudere tutto il fascino dell'autunno in una manicure, quello è senza dubbio il burgundy.