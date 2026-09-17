Dimenticate le palette troppo scure: la stagione punta su marroni morbidi, rossi profondi, verdi terrosi, blu notte e finish vellutati. Scoprite con noi tutte le tendenze unghie autunno 2026

Dopo mesi di nail art lattiginose, rosa trasparenti e unghie effetto “soap”, l’autunno 2026 porta con sé una tavolozza più ricca, ma non necessariamente più scura. Il marrone si fa morbido come il cashmere, il rosso vira verso il ciliegia e il burgundy, il verde diventa oliva o bosco, mentre blu scuro e argento liquido aggiungono una nota preziosa. E accanto ai colori pieni ci sono nail art, french e finish luminosi. La manicure, insomma, torna a farci divertire. Scoprite con noi tutte le tendenze unghie autunno 2026.

Tendenze unghie autunno 2026: il marrone effetto cashmere

È il colore che più di ogni altro racconta la nuova stagione. Non un semplice marrone cioccolato, ma una famiglia di tonalità che comprende cacao, caffè, caramello, taupe e beige scuri. Ma attenzione: il consiglio – per esempio, quello della nail artist Jin Soon Choi in una intervista ad Allure - è di non passare immediatamente alle tonalità più scure, ma “di preferire tonalità ancora leggere, capaci di catturare l’atmosfera della stagione”. Il risultato è una manicure sofisticata ma facile da portare, soprattutto sulle unghie corte e medio-corte. E se il marrone pieno sembra troppo intenso, basta trasformarlo in una french oppure scegliere un taupe lucido, a metà tra beige e grigio.

Il burgundy cambia pelle

Il rosso vino non è certo una novità autunnale, ma nel 2026 si allontana dalla versione più classica. La tendenza è verso rossi ciliegia, cola e burgundy con una componente marrone, più caldi e meno teatrali.

Verde oliva, matcha e verdi terrosi

Dopo aver archiviato il verde brillante estivo, è il momento di spolverare la versione più “naturale” dal kaki al muschio fino all’oliva. Il finish? Metallico o satinato, come suggerisce la nail artist Elle Gerstein. In alternativa, potete sempre puntare sul verde matcha o sul salvia anche in una versione più lattiginosa. Insomma, la palette è molto variegata e vi permette di uscire dal consueto repertorio di rosso e marrone.

Tendenze unghie autunno 2026: blu notte

È il momento del blu, ma non di quello estivo e brillante. La tonalità da provare è profonda, quasi nera: è il midnight blue, un blu very dark lussuoso e chic. È perfetto per una manicure monocromatica, ma anche per una french al posto del classico nero.

L’argento diventa gioiello

Il metallico non scompare: cambia semplicemente intensità. L’argento dell’autunno 2026 è liquido, riflettente, quasi fuso sulla superficie dell’unghia. “È praticamente un gioiello per le unghie”, dice la nail artist Juli Russell ad Allure, che lo definisce freddo, riflettente e impossibile da ignorare. Per chi non ama l’effetto total metal, l’alternativa è una punta cromata oppure un sottile dettaglio argentato su una base nude.

Tendenze unghie autunno 2026: il ritorno delle velvet nails

Tra i finish più interessanti della stagione c’è poi quello vellutato. La tecnica utilizza smalti magnetici per creare un riflesso morbido e diffuso, simile alla luce che scivola sul velluto. Zendaya ne ha recentemente scelto una versione verde, realizzata dalla manicurista Marina Dobic, riportando l’effetto verso un’estetica anni Novanta.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics