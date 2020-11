Volete una manicure impeccabile che duri a lungo? La soluzione è negli smalti semipermanenti. Ecco tutte le idee più cool per questo autunno

Dedicato a chi desidera, per la manicure autunnale, un nail look che duri il più a lungo possibile, senza doversi preoccupare dei continui ritocchi. La soluzione è colorare le unghie con uno smalto semipermanente. Qui vi spieghiamo perché sceglierlo e quali manicure sfoggiare per questa stagione (e anche come toglierlo a casa!)

Cosa sono gli smalti semipermanenti

Gli smalti semipermanenti hanno la stessa tenuta della ricostruzione in gel pur essendo pratici come i classici smalti per unghie. Non a caso sono diventati un must per le nail art addicted che li preferiscono per la manicure a casa o in salone. La durata di una manicure con smalti semipermanenti è, infatti, superiore. Addio a smalto sbeccato e a continui ritocchi: con gli smalti semipermanenti avrete unghie impeccabili fino a tre settimane!

Unghie con smalto semipermanente: tutti i pro

I vantaggi della manicure con smalto semipermanente sono tanti: è pratica, veloce, costa molto meno rispetto alla ricostruzione in gel e, come anticipato, dura molto. Gli step sono tre: lo smalto viene applicato più volte e viene fissato con un top coat specifico e con il passaggio sotto la lampada UV/LED che non comporta alcun rischio per le unghie. Data la natura dello smalto, la sua rimozione richiede un solvente apposito e va effettuata da mani esperte. Vi abbiamo convinto a provare una manicure con smalto semipermanente? Di seguito trovate un sacco di idee per la nail art autunnale!

Unghie con smalto semipermanente: le manicure per l'autunno/inverno 2020-21

Molte sono le proposte autunnali per le unghie con smalto semipermanente. Dai colori più "freddi", alle manicure nelle tonalità più classiche fino alle nail art ispirate alle nuance di Halloween, ecco tutte le più belle proposte selezionate su Instagram alle quali ispirarvi!

Icy manicure

Silver, bianco marmorizzato e rosa nude: le tonalità più fredde ideali per una nail art multicolor.

Rosso intenso per le unghie con smalto semipermanente

Il rosso bordeaux è il colore più classico (e più gettonato) per l'autunno. Se siete indecise, scegliete questa tonalità per andare sul sicuro!

Rosa nude

Un rosa delicato è arricchito e impreziosito da micro-glitter argento che anticipano il mood invernale.

The new french manicure

La classica french manicure cambia pelle con la punta che abbandona il classico bianco per scegliere un colore intenso, elegante e scuro come il blu.

Monocolore

Per chi ama la nail art a tinta unita, il blu pavone è una tonalità che si adatta a ogni tipo di manicure.

A touch of gold

La base color zucca è vivacizzata da una micropennellata color oro. Come impreziosire la più classica delle manicure autunnali.

The classic blue

Come il rosso, il blu denim è un colore passepartout adatto a ogni stagione e a ogni tipo di incarnato.

Come togliere lo smalto semipermanente o in gel a casa: i tutorial scelti per voi

Dovete sistemare la manicure con lo smalto semipermanente o in gel da sole? Abbiamo cercato alcuni tutorial che possono esservi utili! Li trovate tutti cliccando qui!

Credit ph: Pexels.com