Volete scoprire qual è la manicure che più fa per voi tra gel e semipermanente? Vi spieghiamo tutte le differenze e per chi sono indicate



Quando si parla di unghie, ci sono due filosofie di pensiero. O siete tra quelle che amano cambiare colore di smalto più volte alla settimana, magari abbinandolo all'outfit o al trucco, oppure preferite un nail look che duri il più a lungo possibile, senza dovervi preoccupare di rifare la manicure una o più volte a settimana.

Se siete di quest'ultima opinione, quello che fa per voi è una manicure professionale, da fare in salone, per avere unghie impeccabili per più settimane senza dovervi preoccupare dello smalto rovinato. Ora si tratta solo di capire se per voi è più adatta la ricostruzione in gel o la semipermanente.

Qual è la differenza tra manicure gel o semipermanente?

Cerchiamo di chiarire innanzitutto quali sono le differenze tra queste due tipologie di manicure. La ricostruzione in gel è una tecnica che consente di dare una nuova forma o lunghezza all'unghia. Il gel si fissa e solidifica mediante l'utilizzo di una lampada UV/LED. Si tratta di una manicure molto resistente e durevole, per circa 30 giorni. Per la rimozione è indispensabile la limatura, per rimuovere tutti i residui di gel.



Lo smalto semipermanente viene fissato anch'esso con una lampada UV/LED ma non permette di modificare la forma dell'unghia. Dura per circa 2 settimane e la rimozione è più semplice e veloce.

Quali sono i vantaggi della ricostruzione in gel e a chi è adatta?

Fa per voi se avete le unghie molto rovinate, fragili, che tendono a spezzarsi o se sono molto corte e desiderate invece delle unghie più lunghe e affusolate. Si tratta di una tecnica adatta anche a chi soffre di onicofagia. Sceglietela anche se lavorate molto con le mani e avete problemi a far durare la manicure.



Non è molto economica, costa intorno ai 60 euro e richiede in media 2 ore di lavoro, ma vi garantisce unghie perfette per un mese senza dovervi preoccupare di nulla.

Tutti i pro e i contro dello smalto semipermanente

La manicure con smalto semipermanente è molto pratica, veloce e non troppo costosa ma meno duratura di quella in gel. Lo smalto, la cui applicazione prevede 3 fasi, richiede sempre il passaggio sotto la lampada UV/LED.

È adatta a voi se non avete particolari problemi alle unghie e volete semplicemente che lo smalto resista senza sbeccarsi per circa 2 settimane. La rimozione non richiede una limatura profonda e in molti casi si può utilizzare soltanto un solvente apposito (per gli smalti soak-off).



I costi e i tempi di realizzazione sono di molto inferiori al gel, anche se la semipermanente va fatta più frequentemente.

Ci sono rischi o controindicazioni?

Di solito un primo dubbio riguarda i possibili danni da raggi UV.



La Dott.ssa Alessandra Vasselli di AIDECO ci rassicura in tal senso: “L’esposizione agli ultravioletti dura un periodo di tempo molto breve ed inoltre dovrebbe riguardare soltanto solo l’area dove il gel è posto sulla lamina ungueale e che, sotto l’azione dei raggi ultravioletti, si fissa sull’unghia e si indurisce".



Per evitare di danneggiare le unghie è fondamentale rivolgersi a degli ottimi professionisti che siano ovviamente adeguatamente formati, che garantiscano l'utilizzo di materiali (tra cui i solventi) di elevata qualità e che siano rispettate tutte le norme igieniche.

Credits Ph.: Pexels, Pixabay