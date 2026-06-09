Dalle nuance lattiginose ai finish glossy, la manicure di queste estate si fa più sobria - ed elegantissima. Ecco alcune idee ottime per ogni situazione

Le unghie estive eleganti 2026 puntano tutto sulla semplicità. Niente effetti scenografici, o colori intensi: il mood è portare anche nella nail art una leggerezza sofisticata che piace a tutti, celeb incluse.

Unghie estive eleganti nude lattiginose

Tra le scelte più diffuse restano le unghie nude e lattiginose, che continuano a rappresentare il punto di partenza ideale per una manicure raffinata. I toni preferiti sono i rosa chiari, i beige morbidi e tutte le sfumature leggermente calde che si fondono con la pelle senza creare stacchi di colore. L’effetto è pulito e uniforme, pensato per valorizzare le mani senza attirare troppo l’attenzione.

Effetto lucido: una brillantezza delicata

Un altro elemento centrale è la finitura lucida, che nel 2026 si presenta in modo più leggero e controllato. La superficie dell’unghia appare levigata, con una brillantezza che ricorda il vetro ma senza riflessi eccessivi. Molti professionisti la descrivono come un effetto “silk”, perché “illumina senza coprire” l’unghia.

Decorazioni minimal per le unghie estive eleganti

Quando parliamo di decorazioni intendiamo piccoli dettagli inseriti sulla superficie dell’unghia come linee sottili, punti luminosi o micro accenni metallici. Tutto resta molto leggero, pensato per aggiungere un tocco senza stravolgere la manicure.

Colori delicati ma presenti

Anche quando si scelgono colori diversi dal nude, la tendenza rimane la stessa: toni morbidi e poco saturi. Il verde salvia, il lilla chiaro e il blu polvere sono tra le opzioni più richieste, insieme a rossi più aranciati.

Unghie estive eleganti: tutta questione di…forma

Per questa estate le unghie si portano corte o medio-corte, con linee ovali o leggermente a mandorla. Cresce anche l’attenzione alla salute dell’unghia, con trattamenti rinforzanti e basi protettive sempre più presenti nelle routine. Come sottolineano spesso gli esperti del settore, “la vera eleganza nasce dalla salute della mano”, un principio che riassume bene l’approccio del momento.

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Credit ph: Spotlight/Launchmetrics