Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



La valigia forse è ancora da chiudere, ma la wishlist estiva è già pronta: ecco le novità moda da non perdere. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e la creator brasiliana Livia firma la capsule più attesa di H&M





(Credits courtesy of Press Office)

La creator brasiliana Livia Nunes Marques, tra le voci più influenti della moda internazionale, firma una delle collaborazioni più attese della stagione con H&M. Il suo stile, fatto di colori, sensualità, contrasti e un’estetica che mescola anima carioca e accenti goth, prende forma in una capsule di 20 capi e accessori: slip dress in pizzo, tailoring essenziale, trasparenze, merletto guipure e dettagli zebrati raccontano una femminilità contemporanea, audace e sofisticata. La collezione è disponibile dal 23 luglio su hm.com. E, compresa la sottoscritta, non vediamo l’ora di sbirciarla per aggiungere qualche nuovo pezzo al guardaroba prima delle vacanze. #Livia’sCloset





Fashion Pills: martedì e la partnership che lascerà il segno tra Stella McCartney e Bugaboo





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Nel mondo del baby design sta per arrivare un nuovo protagonista del lusso. Bugaboo, brand di riferimento nei passeggini premium, firma la sua collaborazione fashion più importante di sempre scegliendo Stella McCartney per una capsule in arrivo a settembre. L’estetica iconica della stilista britannica, con il suo approccio sostenibile e il suo inconfondibile linguaggio creativo, incontra il mondo della genitorialità in un mix di design contemporaneo, innovazione e dettagli premium destinato a conquistare i genitori più attenti allo stile. #BugabooxStellaMcCartney





Fashion Pills: mercoledì e la collezione resort di Genny





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GENNY presenta la Resort 2027, una collezione che rilegge il fascino degli anni ‘90 attraverso uno sguardo contemporaneo. Ispirata all’immaginario di Steven Meisel, unisce sartorialità rilassata, maglieria preziosa e tessuti ricercati in una palette di toni pastello illuminata da decisi contrasti black & white. Il risultato è un guardaroba sofisticato, femminile e moderno, completato da accessori dal carattere deciso e dettagli couture. We're in love! #GennyResort2027





Fashion Pills: giovedì e l'arte di viaggiare accompagnati da Natura





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Con The Art of Escaping, Natura firma una collezione pensata per chi ama partire leggero, senza rinunciare a stile e funzionalità. Zaini, borse da viaggio, beauty case, organizer, portapassaporto, borracce e cuscini da viaggio accompagnano ogni partenza con praticità e design. Un invito a rallentare, cambiare ritmo e riscoprire il piacere del viaggio nell’estate 2026, vicino o lontano.

#NaturaTheArtOfEscaping



Fashion Pills: venerdì e la voglia di essere una sirena indossando PDPAOLA





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C’è qualcosa di irresistibile nei gioielli che sanno raccontare una storia. Con “If I Were a Mermaid”, PDPAOLA ci porta in un’estate fatta di luce, mare, conchiglie e dettagli che sembrano piccoli tesori appena riaffiorati dall’acqua. Forme organiche, perle irregolari e silhouette ispirate alla natura danno vita a una collezione poetica, da indossare senza aspettare un’occasione speciale. Perché, in fondo, l’estate è proprio questo: cambiare ritmo, seguire l’istinto e concedersi un pizzico di magia. #IfIWereAMermaid







Fashion Pills: sabato e il nuovo store milanese di VANS





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Ci sono negozi in cui entri, compri e vai via. E poi ci sono quelli che raccontano un modo di vivere la città. Il nuovo spazio di Vans a Brera nasce proprio così: un luogo dove moda, skate, arte e musica convivono sotto lo stesso tetto, con un progetto che dialoga con l’anima del quartiere. Un’apertura che conferma quanto oggi i negozi più interessanti siano quelli capaci di trasforma. #VANSBrera





Fashion Pills: domenica e Saleri Studio lancia la prima capsule gioielli





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C’è un momento in cui un brand decide di allargare il proprio universo creativo. Per Saleri Studio quel momento è arrivato con la prima capsule di gioielli: manette e orecchini dalle forme morbide e scultoree che dialogano con il prêt-à-porter, il beachwear e la nuova collezione L’Appartamento. A interpretarli è Candela Pelizza, volto di una femminilità contemporanea, essenziale e mai urlata. Una collezione che conferma come, oggi più che mai, gli accessori siano il dettaglio capace di raccontare un intero stile. #SaleriStudioGioielli