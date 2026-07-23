Dopo il boom delle rosewater, un nuovo nude lattiginoso spopola sulle mani di celeb e ragazze comuni. Cosa rende le almond milk nails la manicure più desiderata dell’estate?

Sulle tribune di Wimbledon, tra cappellini in paglia e occhiali da sole, quest’anno c’era un altro protagonista silenzioso: le unghie. Da Lily James a Priyanka Chopra, tantissime celeb hanno sfoggiato una manicure quasi invisibile, cremosa, che brillava solo quando il sole la colpiva nel modo giusto.

Quel beige lattiginoso ha un nome preciso: almond milk nails. E sta prendendo il posto delle romanticissime rosewater nails come nuova manicure estiva “più naturale che mai”. Stesso minimalismo, ma con un mood completamente diverso.

Cosa sono davvero le almond milk nails

Le almond milk nails sono una manicure nude lattiginosa, semi-trasparente, ispirata al colore del latte di mandorla. Non sono bianche, non sono rosa: sono un beige morbido, leggermente caldo, con una base cremosa che lascia intravedere l’unghia naturale.

Rispetto alle classiche milky nails bianche, l’effetto è meno “gesso” e più pelle uniformata. Rispetto alle glass nails super trasparenti, c’è più coprenza, ma senza diventare un blocco di colore. Il risultato è quello che tutte cerchiamo da anni: le vostre unghie, ma meglio.

Non stupisce che diversi media beauty internazionali le descrivano come il nuovo neutro di riferimento, perfettamente allineato al filone delle manicure pulite, lucide e quasi invisibili.

Dalle rosewater alle almond milk: come cambia la manicure nude

Per capire il successo delle almond milk nails bisogna partire dal trend che hanno “detronizzato”: le rosewater nails. Vi ricordate quell’effetto gelatina rosa chiarissimo, ultra lucido, nato dalla K-beauty? Una specie di lucidalabbra per le unghie, che nel 2025 è esploso in versione semplice o cromata.

Le rosewater nails puntavano tutto sul rosa acqua, molto luminoso e romantico. Bellissimo su pelli chiare o abbronzature leggere, un po’ meno democratico sul resto. E soprattutto molto riconoscibile: dopo qualche mese, non se ne poteva più.

Le almond milk nails rappresentano l’evoluzione naturale di quel filone. Il rosa glossy lascia spazio a un nude “skin-like”, beige lattiginoso, che dialoga con il colore della pelle invece di sovrastarlo. Nel report 2026 sui nail trend, riviste come Marie Claire UK parlano proprio di milky nudes e airy nudes come protagonisti assoluti.

In parallelo, secondo i dati diffusi dalla piattaforma beauty Fresha, le ricerche online per manicure milky e glass sono cresciute di oltre il 200% in un anno. Il messaggio è chiaro: vogliamo unghie curate, sane, ma zero effetto artificiale.

Perché sono la manicure più naturale (e furba) dell’estate

L’effetto ottico è il primo punto a favore. Il colore latte di mandorla sfuma piccole macchie e discromie, ma lascia intravedere il margine libero dell’unghia. Da vicino sembrano semplicemente unghie perfette e lucidissime, non “smaltate”.

C’è poi la questione manutenzione. Essendo semi-trasparenti, la ricrescita si nota pochissimo. Anche dopo due settimane l’insieme resta armonioso, cosa che con un rosa jelly o un bianco pieno è molto più difficile.

Infine, la versatilità. La stessa almond milk manicure funziona in ufficio, a un matrimonio, in spiaggia con i sandali in rafia e persino con il tailleur più formale. È quel tipo di neutralità elegante che si abbina a tutto senza diventare anonima.

Che tono scegliere (e che forma dare alle unghie)

La buona notizia è che esiste un latte di mandorla per tutte. Su pelle chiara o dal sottotono freddo, meglio un almond milk leggermente rosato o beige neutro. Su pelle olivastra, funzionano alla perfezione i beige più caldi, quasi sabbia bagnata. Sulle pelli scure, cercate versioni almond milk più intense, tipo caramello lattiginoso: l’effetto è sofisticatissimo.

La forma ideale? Il trend nasce su unghie a mandorla morbida o squoval medio-corte, che slanciano le dita senza sembrare “artificiali”. Se vivete alla tastiera, una lunghezza contenuta con angoli ben stondati è la più pratica.

Errore da evitare: scegliere bianchi troppo freddi o coprenti “perché così sembrano più pulite”. Si perde subito l’effetto latte di mandorla e si torna alla vecchia manicure gessata. Altro rischio è scivolare di nuovo nel rosa baby, che riporta visivamente alle rosewater nails.

Come ottenere le almond milk nails, a casa e in salone

A casa, la base è sempre una: manicure super curata. Spingete delicatamente le cuticole, limate in forma mandorla o squoval, lucidate appena la superficie. Poi stendete una base trasparente.

Per il colore, cercate diciture come “latte di mandorla”, “nude lattiginoso”, “milky beige”. Alcuni brand presenti in Italia hanno proprio nuance chiamate Almond Milk, come il semipermanente L12 di Semilac, un beige cremoso e leggermente lattiginoso pensato per il clean look.

Applicate uno strato sottilissimo per un effetto ultra naturale. Se volete più coprenza, aggiungete un secondo strato, sempre leggero. Chiudete con un top coat lucidissimo per effetto vetro, oppure con un top leggermente satinato se preferite il finish “saponetta” delle soap nails.

In salone, la parola d’ordine è spiegarsi bene. Potete dire: «Vorrei una almond milk manicure: base nude lattiginosa beige, semi-trasparente, molto lucida, che sembri il mio colore di unghie ma più uniforme». Specificate se preferite un tono più beige o un filo più rosato e indicate la lunghezza desiderata.

Per chi ama un tocco in più, chiedete una micro french: stessa base almond milk, con un bordo bianco sottilissimo e morbido. È il compromesso perfetto tra french tradizionale e nuova manicure lattiginosa, senza tradire lo spirito naturale del trend.