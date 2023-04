Da Hailey Bieber a Kylie Jenner fino a Julia Garner, scopri tutte le varianti delle unghie color latte amate dalle celeb

La primavera 2023 consacra le unghie nude in questa versione golosa che le star amano e che vogliono esplorare in mille varianti. Tutto è nato all'origine con le Glazed Donut Nails di Hailey Bieber, poi siamo passati alle milky nails, le unghie color latte, una variante di rosa lattiginoso dal finish perlato ma meno "glossato" rispetto alla prima manicure. E adesso? Per esplorare tutta la palette dei nude non poteva mancare la declinazione in un rosa strawberry e in un beige più scuro che somiglia al colore del cappuccino e del cioccolato al latte. Beh, insomma, le nuove tendenze unghie 2023 ci prendono davvero per la gola! Ecco le manicure sfoggiate dalle celeb insieme a una selezione di proposte viste sui Social e proposte dalle più famose manicurist.

Le strawberry nails di Hailey Bieber

Su unghie lunghissime e a mandorla e dal finish luminoso.

Le unghie color latte e rosa di Kylie Jenner

Sulla french manicure "colorata" di rosa e su unghie più corte, la strawberry manicure - così come le unghie color latte - si adattano a ogni lunghezza.

Unghie gel color rosa fragola

Ecco una nail art facile da realizzare con uno smalto gel o semipermanente.

In una versione "your nails but better".

Chocolate milky nail

Ed eccoci arrivate alla declinazione più golosa - le unghie color latte al cioccolato - scelte da Julia Garner. La manicure è realizzata da Betina Goldstein con smalti by Chanel.

Una variante più scura della chocolate milky manicure.

