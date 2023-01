La parola chiave per la nail art del 2023 è lucentezza come dimostra l'ultima tendenza ispirata al trucco labbra juicy: le lip gloss nail. Scoprile con noi

Sono simili alle glazed donut nails (ancora? Eh sì, impossibile non nominarle) ma con una piccola variante: la base è nude ma il top coat è leggermente più spesso (quindi applicato più volte) in modo da avere un finish translucido proprio come il lucidalabbra trasparente che dà il nome alla nail art: lipgloss. Il messaggio è chiaro: nel 2023 le unghie luminose e glossy saranno saldamente in cima alla lista dei nail look più ambiti (ma anche facili da realizzare). Su Instagram si sprecano le ispirazioni che ci riportano alla mente il più noto chrome effect. In realtà le lip gloss nail sono ancora più semplici (e pure più stilose).

Come realizzare le lip gloss nail

La forma delle unghie consigliata è quella ovale o leggermente a mandorla. Lo smalto da usare come base deve essere in una tonalità beige-rosa trasparente o, meglio ancora, vicino al colore naturale della pelle. La manicure è in gel (ed ecco perché consigliamo di provare la nail art in salone, almeno per il primo “esperimento”). Si applica poi una chrome powder con un piccolo pennello di spugna (la forma somiglia tanto a quella dei micropennelli che si trovano nelle palette di ombretti). A sigillare la manicure ci pensa poi un top coat dal finish glossy. Se non amate l'effetto chrome, potete sempre optare per uno smalto sheer lattiginoso sul quale applicare un top coat jelly. Ecco alcune nail art che interpretano perfettamente questo trend super edgy.

Non solo nude

La tendenza richiede smalti dai toni neutri e nude, come i rosa e i beige. Ma c'è un'alternativa “colorata” che prevede l'uso di un top coat glossy rosso e/o glitterato, meglio se su unghie lunghe o lunghissime. Decisamente catchy.

