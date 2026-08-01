Nell'estate 2026 la French pedicure torna sotto i riflettori, riportando in auge uno dei beauty trend più iconici degli anni 2000.

Durante l'estate 2026 c’è un dettaglio che torna ovunque, dalle passerelle a TikTok: la French pedicure. La stessa pedicure che a fine anni Novanta e nei primi Duemila portavamo orgogliose, punta bianca in vista. Solo che oggi non è un semplice revival nostalgico, ma una versione aggiornata, più sottile e studiata.

Le nail artist la chiamano già la pedicure protagonista dell’estate e i saloni sono pieni di richieste. Il motivo è semplice: è ordinata, fa subito piede curato e regge qualunque outfit. Ma per funzionare nel 2026 deve essere diversa da quella che avevamo nel 2003. Vediamo come.

Dal 2000 al 2026: il ritorno della French pedicure

Negli anni 2000 la pedicure francese era ovunque: unghie squadrate, linea bianca spessa e gessata, lucido quasi plastica. Poi sono arrivati gli smalti super colorati, il minimalismo nude, il semipermanente pieno e la French è finita in fondo al cassetto, insieme alle ballerine di vernice.

Oggi, complice la mania Y2K, quella stessa estetica torna ma filtrata da un gusto più adulto. La French pedicure è la scelta preferita di celebrity come Hailey Bieber, Kylie Jenner, Zara Larsson ed Elsa Hosk. Il risultato è un trend amplificato dai social e perfetto per il quiet luxury.

Cos’è oggi la pedicure francese (e perché sta bene a tutte)

La pedicure francese è, in pratica, una French manicure applicata alle dita dei piedi: base trasparente o nude e una lunetta chiara sulla punta. Nella versione classica la linea è bianca o avorio, ben definita, su un letto dell’unghia leggermente rosato. Già così allunga visivamente le dita e si abbina a qualsiasi sandalo.

La French pedicure estate 2026 però è più morbida. Le basi diventano jelly rosate, beige latte o giallo burro chiarissimo, quasi impercettibile. La lunetta si assottiglia, perde il contrasto gesso e si fonde con la pelle. Fanpage la descrive come l’opzione perfetta per chi vuole unghie piedi curate ma quasi invisibili, in pieno spirito quiet luxury.

L’upgrade 2026: micro-French, colori, effetto glazed

Il primo upgrade è la micro-French, chiamata anche skinny French: la linea occupa solo uno o due millimetri di bordo, un filo di luce più che una barra bianca. Funziona benissimo su unghie corte e leggermente squadrate, ricorda i primi Duemila ma senza quell’effetto “finto” delle punte troppo larghe.

Secondo il blog di ClioMakeUp e diverse nail artist, l’altra variante di stagione è la French pedicure colorata. La base resta nude, mentre la lunetta si tinge di lilla, arancio sorbetto, verde pistacchio o butter yellow. Per un mood ancora più estivo, potete scegliere un colore diverso per ogni dito, mantenendo però toni pastello per restare chic. Sulle pelli chiarissime funzionano bene i rosa lattiginosi; su carnagioni olivastre o scure meglio nude beige e punte avorio invece che bianco puro.

L’effetto glazed e chrome, visto spesso su Hailey Bieber, arriva anche sui piedi: basta un top coat con micro perlescenze per dare alla French una luminosità discreta, quasi specchiata. Per chi ama qualcosa di più evidente, le versioni deep French e ombré abbassano la curva della lunetta e la sfumano verso il centro, tipo baby boomer, senza diventare nail art complicata.

French pedicure fai-da-te: i passaggi chiave

Per ottenere questo risultato a casa, la vera differenza la fa la preparazione. Gli esperti consigliano di tenere i piedi in ammollo 5-10 minuti in acqua tiepida, fare uno scrub su pianta e talloni e applicare un prodotto emolliente sulle cuticole. Dopo circa 30 secondi potete spingerle delicatamente indietro con un apposito spingicuticole in metallo.

Si passa poi alla forma: tagliate le unghie dritte, limatele leggermente squadrate e arrotondate appena gli angoli, per evitare unghie incarnite. Applicate una base trasparente. Per il colore, molte nail artist, tra cui Zola Ganzorigt, manicurista delle celebrity a Los Angeles, preferiscono miscelare due o tre smalti nude per ottenere una tonalità davvero su misura rispetto alla pelle. Le tonalità jelly rosate, beige latte o lilla chiarissimo sono tra le più viste quest’estate.

Per tracciare la lunetta potete usare un pennello sottile, se avete mano ferma, oppure degli stencil curvi adesivi. Partite dai lati e chiudete al centro, mantenendo la linea sottilissima per l’effetto micro-French. Eventuali sbavature si correggono con un cotton fioc imbevuto di solvente. Chiudete tutto con un top coat ultra lucido, passandolo anche sul bordo libero per allungare la durata della pedicure.

In salone: come chiedere la French pedicure giusta

In salone, la parola chiave è chiarezza. Mostrate sempre una foto di riferimento e specificate se volete una French classica o aggiornata: micro-French su base lattiginosa, punte colorate pastello, oppure effetto glazed. Chiedete che la linea sia sottile e ben curva, mai troppo dritta o spessa, perché è proprio questo dettaglio a separare il 2026 dal 2003.