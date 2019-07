Sono i dettagli a fare la differenza: scoprite come completare i vostri look alla perfezione con gli abbinamenti di smalti e sandali più cool dell'estate

Smalti e sandali abbinati: ecco il dettaglio finale che rende ogni look estivo davvero impeccabile.

Per facilitarvi il compito abbiamo studiato tutte le proposte di stagione per selezionare solo il meglio: 10 abbinamenti irresistibili per rendere perfetto ogni tipo di summer look.



Che siate amanti degli abbinamenti sofisticati e ton sul ton o dei look a contrasto, preparatevi a scoprire le combinazioni di colore più cool del momento. Trovate il perfect match per i vostri look estivi continuando a leggere l’articolo.

Espadrillas + smalto rosso

Le espadrillas di Gucci con maxi fascia nei colori della maison si sposano alla perfezione con lo smalto rosso di OPI nella tonalità Unrepentantly red.



Sandali bordeaux con dettagli gold + smalto bordeaux

I sandali in pelle color vino Go Logo di Valentino Garavani con maxi fibbia gold sono perfetti abbinati ad uno smalto ton sur ton: questo è di Givenchy nella tonalità Pourpre Edgy.



Sandali menta con listini + smalto menta

I sandali con listini d'ispirazione 90's sono la scarpa più cool di stagione: questi di Neous sono dello stesso color menta ghiacciato dello smalto di Essie in Getting Intricate.



Mules sfumate + smalto color pesca

Ecco un abbinamento davvero chic: le mules di Chloé in pelle e suede in tre sfumature gradient di color pesca si abbinano alla perfezione allo smalto Amber Lasting Color Gel di Pupa.



Ciabattine cuoio + smalto color crema

Per le amanti dei look nude e chic ecco la combinazione perfetta: le iconiche ciabattine in cuoio di Saint Laurent si sposano alla perfezione con un colorito abbronzato e lo smalto Ghost Edit di Smith & Cult.

Sandali fiamma + smalto rosso

Ecco un match davvero esplosivo: i sandali di Isabel Marant rosso corallo con dettagli flame si abbinano ad uno smalto rosso, di una tonalità più scura come Sexting di Nails Inc.



Mules in Jeans e PVC + smalto rosa

Questo abbinamento ha un sapore al contempo vintage e contemporaneo. Vestite i panni della moderna pin-up abbinando le mules in jeans e PVC di Gianvito Rossi ad uno smalto a contrasto rosa bubblegum come quello di Nailberry nella tonalità In Love.



Sandali flat + smalto nero

Finalmente un look per sentirsi super confident anche senza tacchi vertiginosi: i sandali flat di Miu Miu giocati sulle tonalità del nero e dell'ocra si abbinano alla perfezione alla grinta dello smalto nero super shine di Barry M.



Sandali platform + smalto glitter

Ecco una combo per chi non ama assolutamente passare inosservata: i sandali vertiginosi in jaquard broccato di Dolce & Gabbana diventano ancora più speciali abbinati allo smalto glitter Good girl gone bad di Deborah Lippmann.



Platform nude + smalto violet

Accoppiata vincente quella tra i sandali di Saint Laurent con plateau e tacco altissimo e lo smalto a contrasto nel colore Holland Walk di Nails Inc.





Credits Ph: Unsplash