Unghie jelly effetto vetro, direttamente dai saloni coreani ai social italiani, stanno riscrivendo le manicure dell’estate 2026.

Tra le tendenze unghie per l'estate 2026, le jelly nails sono ovunque. Dalle bacheche di TikTok ai saloni coreani di Milano, l’effetto vetro colorato è diventato il nuovo “must” estivo. Pensate a una caramella gommosa tradotta in manicure, ma in versione chic e portabile anche in ufficio.

Il bello è che non servono unghie extra-long né manualità da nail artist. Il trend funziona benissimo su unghie corte o medie, si abbina all’estetica clean girl e allo stesso tempo strizza l’occhio al revival Y2K.

Cosa sono le jelly nails (e perché non sono un semplice smalto trasparente)

Le jelly nails sono una manicure traslucida: lo smalto ha una base gelatinosa, semi-trasparente, con una lucentezza lucida-sciropposa. L’unghia naturale si intravede sotto un velo di colore, creando un effetto vetro o “stained glass” molto luminoso.

A differenza di un semplice sheer nude, il colore è più saturo e “juicy”, ma resta modulabile. Rispetto alle classiche glass nails, che puntano soprattutto sul lucido cristallino, le unghie jelly mettono al centro la tinta: ciliegia, pesca, blu mare, lime, ma sempre filtrata dalla trasparenza.

Il trend arriva dai saloni di nail art coreani e giapponesi, dove le cosiddette syrup nails giocano da anni con strati di gel colorato, effetti acquerello e tridimensionalità tipo gocce d’acqua o gemme. In Italia, però, la versione più amata è quella minimal: superficie liscia, bombatura naturale, niente decorazioni eccessive.

Perché le jelly nails funzionano (soprattutto su unghie corte)

Le jelly nails piacciono perché fanno sembrare le mani sane e curate senza l’effetto “unghia finta” super costruita. Il colore è modulabile: una passata per un velo quasi nude, due o tre per un risultato più intenso ma sempre leggero. La ricrescita si nota meno rispetto agli smalti pieni, e le piccole imperfezioni risultano addolcite.

Sono perfette per lo stile clean girl e per il quiet luxury: pensate a un rosa latte trasparente, abbinato a gioielli sottili e camicia bianca. Ma funzionano anche in chiave Y2K con lime, arancio ghiacciolo o blu caramella, soprattutto su unghie corte e arrotondate.

Su lunghezze corte o medie l’effetto è più moderno e fresco e le forme ideali sono sicuramente la squoval morbida, la mandorla delicata e l'ovale corto. La trasparenza si legge meglio e si evita quel look “dito arrossato” che i vecchi smalti semitrasparenti spesso creavano.

Come fare le jelly nails a casa

Secondo gli esperti di nail care, il segreto è lavorare sempre con strati sottili.

Come prima opzione, preparate l’unghia poi limate in una forma morbida, spingete delicatamente le cuticole, opacizzate leggermente la superficie e infine applicate una base trasparente o rinforzante, soprattutto se le unghie sono fragili.

Come seconda opzione, potreste applicare una prima passata sottile, lasciare asciugare bene e poi passarla una seconda. Se desiderate più colore aggiungete una terza, sempre leggera. Chiudete con top coat super lucido per massimizzare l’effetto vetro.

Terza e ultima opzione: su una tavolozza pulita mescolate circa una parte di smalto colorato e tre parti di top coat trasparente, fino a ottenere una “salsa” semitrasparente. Stendete uno strato sottile, fate asciugare, poi ripetete finché il risultato vi convince.

Gestire la trasparenza: più o meno coprente?

Se non amate vedere troppo il margine libero dell’unghia, applicate prima una base nude o milky: beige neutro per carnagioni calde, rosa lattiginoso per pelli fredde, nude rosato universale se siete indecise. Sopra, aggiungete uno o due strati di jelly: avrete profondità e lucentezza, ma con un fondo uniforme.

Per un risultato molto sheer, invece, limitatevi a una passata di jelly su base trasparente. Il colore accennerà appena, come un gloss per le unghie.

Idee colore jelly nails estate 2026

Se avete qualche dubbio su quale colore utilizzare, potreste optare per un "cherry jelly": rosso ciliegia traslucido, perfetto su unghie corte squoval. È elegante ma divertente, ideale anche la sera. Per un "jelly milk rosa": base lattiginosa con jelly rosa fragola o pesca sopra. Effetto blush nails, delicato e romantico. "Blu mediterraneo": un blu mare trasparente o turchese chiaro che fa subito vacanza, bellissimo su pelle abbronzata. "Neon sorbetto": lime, mandarino, fucsia gelatina. Colori accesi ma filtrati dalla trasparenza, quindi più portabili. "Jelly nude da ufficio": beige latté, rosa carne lattiginoso, albicocca soft. Perfetti per chi vuole mani curate senza attirare troppo l’attenzione.

Jelly nails in salone: cosa chiedere e cosa evitare

Quando prenotate una manicure, usate parole chiave chiare: jelly nails, unghie effetto vetro, syrup nails, jelly milk. Mostrate sempre 2 o 3 foto con il livello di trasparenza che desiderate, il colore e la forma dell’unghia.

Chiarite se preferite un look più coreano, con bombatura leggermente 3D e magari una accent nail con gocce di gel, oppure una versione minimal super liscia, in stile francese/parigino.

Gli errori da evitare, secondo molte professioniste del settore, sono gli strati troppo spessi di smalto jelly perché non asciugano bene e creano un effetto gommoso o scegliere colori troppo coprenti dal momento in cui annullano l’effetto vetro e sembrano semplici smalti normali e infine saltare la base protettiva, soprattutto su unghie sottili o danneggiate.