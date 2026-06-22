Dalle tonalità vitaminiche ai nude luminosi, ecco le Nail Art che accompagneranno l'estate 2026 tra eleganza, creatività e voglia di colore.

Con l'arrivo della bella stagione, le Nail Art tornano a diventare protagoniste dei beauty look, trasformandosi in un vero e proprio accessorio capace di completare e valorizzare ogni stile. L'estate 2026 si preannuncia all'insegna della libertà espressiva, con tendenze che spaziano dai colori più vivaci alle sfumature delicate, passando per nail art minimaliste e dettagli luminosi.

Tra le tendenze più chiacchierate spicca senza dubbio il french a pois, una rivisitazione giocosa della classica french manicure che sta conquistando social e saloni di bellezza. Il design mantiene la base pulita e raffinata tipica del french, ma aggiunge piccoli pois colorati lungo la punta dell'unghia o distribuiti in modo creativo sulla superficie. Il risultato è una manicure fresca, originale e versatile, perfetta per chi desidera un dettaglio divertente senza rinunciare all'eleganza.

Non mancano però le proposte più raffinate. I nude lattiginosi e i rosa trasparenti continuano a essere una scelta molto amata da chi preferisce una manicure elegante. Queste tonalità si inseriscono perfettamente nel trend della "bellezza naturale", che punta a valorizzare l'aspetto delle unghie senza appesantirlo con colori eccessivamente intensi.

Sul fronte delle Nail Art, l'estate 2026 sembra privilegiare decorazioni essenziali ma d'effetto. Micro dettagli metallici, effetti perlati e finish glossy contribuiscono a creare manicure luminose e sofisticate, perfette sia per il giorno sia per la sera. Anche le french manicure si rinnovano, abbandonando il classico bianco per accogliere punte colorate e interpretazioni più creative che giocano con le tonalità tipiche della stagione.

Queste Nail Art raccontano quindi un'estate fatta di colore, luminosità e personalizzazione. Che si scelga una manicure minimalista nei toni nude o una proposta più vivace, il vero trend sembra essere la possibilità di esprimere la propria personalità attraverso dettagli curati e contemporanei.