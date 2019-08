Scoprite come realizzare una nail art ispirata all'artista Miró con il tutorial di Non Solo Kawaii

La manicure ispirata all'artista Joan Miró - celebre pittore, scultore e ceramista spagnolo esponente del surrealismo - riprende e interpreta in chiave beauty gli elementi grafici e i colori intensi delle sue opere.

Grazia.IT e Non solo Kawaii hanno scelto il rosso e il blu per rappresentare le geometrie e il nero per identificare il tratto a mano libera, lasciando libertà nell'interpretazione di ogni singola unghia.

Tutte noi quando realizziamo un nail art ci sentiamo un po' artiste, quindi via libera alla creatività!





Scoprite gli step per realizzare questa nail art, gli smalti utilizzati e alcuni suggerimenti sul make up da abbinare.





Gli smalti





Smalti utilizzati: Rimmel Super Gel Kate 021 New Romantic (rosa chiaro), Sally Hansen Complete Salon Manicure 808 Cherry Delightful (rosso), & Other Stories Velour Blue (blu), Rimmel Super Gel Kate 043 Venus (rosso scuro) e Orly Liquid Vinyl (nero).





Come realizzare la nail art





Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto rosa Rimmel Super Gel Kate 021 New Romantic.





Step 2: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto rosso Sally Hansen Complete Salon Manicure 808 Cherry Delightful disegnare le forme geometriche: un triangolo e un semicerchio.





Step 3: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto blu & Other Stories Velour Blue disegnare la parte mancante del cerchio.





Step 4: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto nero Orly Liquid Vinyl realizzare una linea ondulata che passi da un lato all'altro del cerchio. Sigillare la nail art con il top coat.





Come realizzare l'accent nail





Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto rosa Rimmel Super Gel Kate 021 New Romantic.





Step 2: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto nero Orly Liquid Vinyl disegnare una stella e un occhio.





Step 3: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto blu & Other Stories Velour Blue disegnare l'iride dell'occhio. Sigillare la nail art con il top coat.





Il make up





Abbinate la nail art con prodotti beauty come: l'ombretto glitterato Pupa Glitter Bomb Holo Edition 003, il blush pescato Bourjois Blush 41 Bonne Mine, il rossetto liquido metallizzato Pupa I’m Glamour 011 Orange Red e la matita kajal Max Factor Kohl Pencil 020 Black.





Credits: Graphic by Laura Castellanza