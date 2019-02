Coloratissima e divertente, la manicure giapponese è l'ultimo trend. Ecco alcune nail art da replicare (con l'aiuto di una mano esperta)

È nota l'attenzione che le orientali hanno per la cura dell'unghia e delle mani, ma per le strade di Tokyo non è raro notare nail art coloratissime ispirate ai cartoon giapponesi e alle protagoniste dei manga: è una manicure molto girly e divertente che non passa inosservata.

Ecco alcune proposte "esagerate" che abbiamo selezionato per voi. Only for the brave.

Fiori e colori orientali

I motivi della cultura giapponese sono riprodotti su queste tip squadrate: solo per chi ama le unghie extra long.

Unghie Kawaii

L'aggettivo giusto per definire questa manicure very girly: per chi ha nostalgia del suo "orsetto del cuore".

Comics manicure

Prendete la protagonista del vostro fumetto del cuore e trasformatela in una nail art decisamente originale: dedicata a chi ama i manga giapponesi.

Unghie gioiello

L'alternativa? Arricchire il disegno con qualche pietra colorata. Per chi non ama la discrezione.

Sailor moon mani

Back to 90! Chi non ricorda la famosa "pretty guardian"? Se vi prende la nostalgia, è questa la nail art giusta.

Multicolor

Non solo manga: le giapponesi amano colorare le unghie con colori fluo. Questa proposta è davvero semplice da replicare.

Arcobaleni e decorazioni

Un motivo diverso per ogni unghia: è la manicure più allegra (ma anche più complicata). Insomma, non per tutti i giorni.

Sfumature di blu

Manicure gioiello in 3D che esplora tutte le gradazioni di azzurro e blu. Unico neo: richiede una mano esperta.

Tra nude e motivi floreali

Se avete le unghie molto lunghe, provate ad alternare uno smalto nude a una decorazione con motivi floreali in puro stile giapponese: l'effetto è assicurato!

Rainbow passion

Unicorni e arcobaleni sono la vostra fissa? Ecco la nail art che fa per voi!

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: GettyImages