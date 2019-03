La manicure del momento s'ispira a simboli e costellazioni dello zodiaco: prova le proposte super catchy che abbiamo selezionato per te

Se sei tra le beauty addicted che ogni giorno controlla l'oroscopo, questa è la manicure che fa per te.

Super cool, la nail art astrologica è la tendenza del momento: basta fare scroll su Instagram per capire quanto i colori della galassia e i segni zodicali siano gettonati tra le appassionate di manicure.

E siamo sicure che nel gruppo ci siete anche voi. Ecco perché vi consigliamo 10 nail art astrologiche da provare subito.

Nei colori della galassia

Sullo sfondo i pianeti immersi in una pennellata di blu mescolato a viola: per realizzare questa nail art basta armarsi di un dotter e di uno smalto bianco.

Minimal

Nail art minimalista per chi desidera una manicure astrologica ma discreta.

Black&Matte

Stelle e pianeti della nostra galassia si muovono su uno sfondo nero opaco. Per le vere dark lady.

Manicure stellare

Il sole emana calore e illumina gli altri pianeti: un tocco dorato per un nail look che non passa inosservato.

Deep blu

Siete del segno dello Scorpione? Prendete ispirazione da questa proposta!

Preziosa

Tra stelle e tarocchi, è la nail art astrologica d'ispirazione orientale, da provare subito se volete unghie in primo piano.

Nei colori della terra

Sole e astri illuminano la superficie della terra lasciando in dono una polvere dorata: è la nail art per chi non ama le tinte scure.

Polvere di stelle

L'Ariete in prima linea sull'unghia dell'anulare è immerso una cascata di microglitter color vinaccia.

Bicolor

Segni zodiacali e stelle, disegnati con un dotter e uno smalto bianco, spuntano da una manicure color marrone.

Glitter mania

Una cascata di glitter multicolor illumina la notte della galassia per una manicure perfetta su unghie lunghe.

Artwork Elisa Costa