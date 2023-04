La french manicure 2023 si veste di colori e finish insoliti. Ecco le nail art più cool e originali, tutte da provare

Il messaggio è chiaro: la french manicure è una tendenza evergreen. Rispolverata dalle star, è ormai diventato un nail look al quale è impossibile resistere. Ma dimenticate la classica french nail con le tips bianche: oggi questa manicure abbraccia colori, finish e fantasie diverse per risultati originalissimi. Qui trovate 23 idee di french manicure 2023 selezionate per voi!

Gold + Pink French

Queste french rosa baby con punta gold sono semplici ed eleganti allo stesso tempo.

E se il rosa è il vostro colore, ecco un'altra proposta goldy très chic.

Mixed metals

Per chi ama le unghie silver e gold.

Flaming French

Una variante super spicy.

Chrome French

Sulla base classica, applicate uno smalti dal finish chrome.

Studded French Manicure

Per chi ama le unghie "accessoriate", ecco alcune proposte.

Pearly studded

Total black

Nere ma con due finish diversi: matte sull'unghia, glossy sulle estremità.

Brown Shades

Nude, ma non troppo.

Rainbow french manicure

I "dual finish" sono la tendenza french manicure 2023. Ecco un altro esempio con un finish shimmer molto catchy.

Mini french manicure red

La french in minatura, tendenzialmente portata su unghie corte, colora l'estremità con una linea extra sottile.

Fluo mini french

In versione neon.

Cherry French Manicure

Una proposta super primaverile.

Pink Cherry French Tips

Cutie floral french

Per chi ama la manicure floreale.

Double french

Nello stile barbiecore.

Off white.

Ultra-Thin Double French Manicure

Glitter

Tortie nails

Yellow french

Zebra French Manicure

Il trick per fare velocemente la french manicure che è diventato virale su TikTok

Ti potrebbero interessare:

French manicure metallica: la nuova nail art a effetti speciali per la P/E 2023

Negative Space French Manicure: la nail art minimal chic per la Primavera 2023

French manicure Primavera Estate 2023: colorata, sulle unghie corte o a mandorla? Le 10 idee più belle da copiare!

French Manicure Illusion, il nuovo nail look dall'effetto ottico pazzesco

French manicure opaca: la nail art più sofisticata del momento è matte

Dip powder french manicure: per unghie chic provate le smalto in polvere

Colorfull french nails: la tendenza dal sapore estivo per le tue unghie

Baby french manicure: 11 idee bellissime per le tue unghie

Si chiama rhinestone ed è l'ultima frontiera della french manicure (tutta da scoprire)

Side french manicure: la nail art più chic si porta lateralmente

Credit ph: GettyImages, Foto di Максим/Pexels, Foto di Italo Paiva/Pexels