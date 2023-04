Lasciatevi conquistare dalla french manicure metallica, la nuova frontiera della nail art a effetti speciali. Le più belle idee da copiare

La french manicure metallica è il nuovo must unghie del momento. Una splendida variazione sul tema nail art semplici che fa brillare le unghie con un tocco di luce inedito.

Le tendenze french manicure primavera estate 2023 puntano i riflettori sui tocchi metallici in punta di dita. La metal french segue infatti il classico stile minimal chic amato in tutto il mondo, trasformandosì però in una nail art a effetti speciali.

French manicure metallica: la nail art più preziosa di stagione

Scoprite insieme a noi i nail look più preziosi e lasciatevi ispirare!

1. Mauve metal

Malva cremoso sulle unghie e tips a contrasto, in finitura metallica. Il design swirl ci piace un sacco!

2. French texturizzata

Decisamente originale e fuori dagli schemi, questa french manicure sembra arrivare dritta dallo spazio. La base nude viene letteralmente incastonata da una french 3D in platino metal.

3. Cat-eye glam

Le unghie effetto cat-eye sono super cool. Eccole dunque in versione verde oliva - uno dei colori più interessanti del momento - con design french.

Una french rubata agli abissi, con perle bianche e french tips color madreperla luminosa. Yeeees!

5. Glitter strokes french

Piglio artistico per questa prodotta super scintillante, che trasforma la french in un'opera d'arte multicolore.

6. Semi-french minimal

Una delle proposte più interessanti in fatto di nail art minimal. Le unghie nude vengono illuminate da pennellate di colore metallico. Super chic.

7. French manicure metallica con i fiori

I fiori sbocciano sulle unghie rosa antico con decorazione french in oro metallico. Un'idea adatta alle persone romantiche.

8. French manicure verde

Il verde è senza dubbio uno dei colori del momento. Che sia oliva, acido o smeraldo, il risultato non cambia: è splendido sulla mini french manicure!

9. Blob nails

Le blob nails sono l'ultima frontiera della manicure a effetti speciali. Dall'effetto straniante, le ha scelte anche Rosa Chemical, la nostra nuova icona di stile. Ve le proponiamo anche in versione french metallica. In una parola? Super!

10. French manicure metallica edgy

Un nail look decisamente originale, su unghie lunghe a stiletto, che alterna dettagli in oro, bianco e caramello. Da copiare assolutamente.

Credits Ph.: TheCovenNailStudio - OutlinedAU - LDLBNails on Etsy