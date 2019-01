Caldi per contrastare il freddo fuori oppure ghiacciati per esaltarlo: le fragranze di nicchia per l'inverno si divertono a giocare con i contrasti sensoriali di caldo- freddo.

Sono contenuti in flaconi ricercati, alcuni con incise le atmosfere della fragranza, studiati per stimolare sensazioni opposte, giochi di caldo-freddo che risvegliano il corpo.



I profumi di nicchia per l’inverno mixano note olfattive contrapposte tra loro e alle temperature pungenti esterne, tra note calde e avvolgenti come una giornata davanti al camino e ghiacciate come una trascorsa tra la neve.



Grazia.it ne ha selezionate 14, da sperimentare nelle giornate di pieno inverno.



Quando gli opposti si attraggono



Tepore o freddo? Perché quando si pensa all’inverno le sensazioni che vengono in mente sono immediatamente queste: il tepore di un camino, di una tazza da tè, il profumo della legna bruciata e delle castagne arrostite, cioccolata calda.



Oppure, l’esatto opposto, una giornata passata sulla neve, in un bosco, fuori all’aria aperta.



Le note olfattive nelle piramidi dei profumi richiamano a queste atmosfere: quelle calde, tendenzialmente le spezie come la cannella e i chiodi di garofano ma anche il cacao o i tè neri, le note boisé, i legni affumicati che creano l’aroma di camino acceso, il patchouli, il sandalo sono tutte adatte per chi ricerca calore e ama avvolgersi proprio come se fosse una coperta.

Gli ingredienti più balsamici, come l’eucalipto o gli aghi di pino, frutti invernali come il cassis, il lampone e le more, i muschi, l’incenso, a dispetto di quello che si pensa è nota fredda che dona immediata freschezza a chi la usa, sono perfette per chi vuole assecondare il freddo fuori.

Poi, ci sono quelle fragranze che mescolano le due sensazioni grazie a ingredienti opposti che si mixano.

Il consiglio di Grazia.it: giocate di opposti, indossate una fragranza fredda al chiuso e una calda al freddo.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash