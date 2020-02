Siete in cerca di un nuovo profumo per la primavera? Vi presentiamo tutte le migliori novità del momento!

Sentite già nell'aria il profumo della primavera? È il momento giusto per scoprire i nuovi profumi donna per la primavera 2020! Le giornate si fanno più lunghe e il cielo terso ci fa venire voglia di passare più tempo all'aria aperta, assaporando tutti i profumi della natura che si risveglia.

E, naturalmente, si avvicina il momento di rinnovare il nostro beauty! A partire dal guardaroba olfattivo che, per la primavera, si veste di fragranze più fresche e frizzanti, dove i profumi floreali si fanno più luminosi con note cristalline e zuccherine, grazie agli accenti fruttati e a muschi radiosi. Un vero e proprio inno alla natura che inizia a risplendere dei colori più vividi.

Profumi donna primavera 2020: le migliori nuove fragranze

Le inebrianti note fiorite sono rese ancora più invitanti da nuovi accostamenti olfattivi che nascono da una costante sperimentazione, per sorprendere i nostri sensi con bouquet sempre più originali, con un carattere che mette in risalto la femminilità contemporanea, sempre più forte e libera da restrizioni.

Per questa stagione possiamo sbizzarrirci e scoprire delle reinterpretazioni più contemporanee dei grandi classici più desiderati delle maison più esclusive, come quelle proposte da Dior, Narciso Rodriguez, Giorgio Armani e Mugler. I profumi femminili più amati si rinnovano con nuove vesti olfattive per celebrare la primavera di un nuovo decennio.

Se invece avete voglia di avventurarvi in territori inesplorati del mondo olfattivo, potete orientarvi verso la profumeria di nicchia, dove troverete dei profumi davvero particolari e originali per rispondere a ogni tipo di carattere, gusto e personalità, per chi non vuole proprio passare inosservata. I marchi che più amiamo? Maison Françis Kurkdjian, L'Artisan Parfumeur, Diptyque, Tauer ed Ex Nihilo.

Sfogliate la gallery per scoprire tutti i profumi donna per la primavera 2020 e scegliete il vostro preferito tra le nostre proposte!

