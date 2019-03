Siete alla ricerca di una nuova firma olfattiva per la bella stagione? Scoprite tutti i nuovi profumi femminili di stagione



Con l'inizio del nuovo anno sentiamo tutte il desiderio di rinnovare il nostro guardaroba olfattivo, magari con una nuova fragranza che celebri lo spirito primaverile e la bella stagione.

Su quali famiglie olfattive possiamo orientarci? Sicuramente i profumi floreali sono la scelta d'elezione per la primavera, dove la rosa è il fiore protagonista delle nuove uscite in profumeria, ma non mancano le fragranze ariose, frizzanti, ma anche dolci e vanigliate, tutte caratterizzate da tanta voglia di romanticismo.

Tra i nuovi profumi femminili per la Primavera Estate 2019 troviamo nuove interpretazioni delle nostre fragranze più amate e interessanti novità tra le linee esclusive delle grandi maison.

Scoprite la nostra selezione nella gallery e scegliete il vostro nuovo profumo di stagione.

Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa